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El Congreso convoca a Robles el 6 de octubre a la Comisión de Secretos Oficiales, pero no pone fecha al CNI

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El Congreso ha convocado para el 6 de octubre a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara, conocida como 'comisión de Secretos Oficiales', pero, de momento, no ha puesto fecha a las peticiones del PP y de Sumar para que también comparezca la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para explicar el papel de sus agentes en los días previos a la crisis migratoria de Ceuta.

Según han informado fuentes parlamentarias, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que también preside la Comisión de Gastos Reservados, ha informado de la citación a Robles en la reunión de la Junta de Portavoces de este martes.

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La previsión es que en las siguientes semanas se sustancien también las comparecencias de este órgano de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, los otros dos departamentos ministeriales que manejan fondos reservados y que, como Defensa, deben informar por ley al Congreso del uso que se hace de los mismos en cada ejercicio.

Sin embargo, en la Junta de Portavoces no se ha comentado cuándo se va a convocar esta comisión --que siempre se reúne a puerta cerrada y de la que forman parte un representante de cada grupo parlamentario-- para escuchar también las explicaciones de la directora del CNI sobre la crisis de Ceuta.

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DEFENSA, DESEANDO ACUDIR

La semana pasada, en declaraciones en el Senado, Margarita Robles aseguró que Casteleiro y ella misma estaban deseando acudir al Congreso a informar de los avisos emitidos por la inteligencia española previo a la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio.

La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha subrayado en rueda de prensa que ya "es hora de que comparezca" también la responsable del CNI y se ha quejado de aún no se haya puesto fecha tampoco a los demás responsables ministeriales a los que quieren pedir cuentas por la gestión de lo sucedido en la ciudad autónoma.

En rueda de prensa, Muñoz ha incidido en que es necesario que se sepa "quién decía la verdad y quién mentía" sobre el papel del CNI en este asunto y también que los miembros de la Comisión de Gastos Reservados puedan consultar "toda la documentación" al respecto que, a su juicio, "el Gobierno no desclasificó".

Muñoz ha relatado que Armengol ha comunicado la fecha para la comparecencia de Robles sólo porque ella se interesó por el tema al final de la Junta de Portavoces y que, de hecho, la presidenta le comentó que todavía tenía que cerrar la fecha con la ministra.

Según su relato, después el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, fue el que dijo que en las siguientes semanas se llamaría a Albares y Marlaska, pero no avanzó nada relativo a Casteleiro. Incluso ha dicho que desde Sumar le preguntaron para qué quería llamar a la responsable del CNI cuando ya va a comparecer la ministra de Defensa.

TAMBIÉN LO PIDIÓ SUMAR

Sin embargo, la comparecencia de Casteleiro no sólo ha sido pedida por el PP, sino también por Sumar, cuyo representante en la comisión de Gastos Reservados, Enrique Santiago, exigió conocer de primera mano el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria.

Para Muñoz, no debería haber problema en citar a la directora del CNI, pues ya acudió al Congreso para hablar del 'caso Pegasus', pero ha dicho que tiene la impresión de que el Gobierno "no tiene ninguna intención de que el CNI hable y esclarezca lo que ha pasado" y quiere "imponer el silencio sobre Ceuta".

Además de la comparecencia de Casteleiro, el PP tiene registradas ante esta comisión las del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y del director de Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el teniente general Antonio Romero Losada, también por la crisis de Ceuta.

Minutos después, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha recordado que la máxima responsable del CNI es la ministra, que ya tiene fecha para comparecer el día 6, y que la Comisión de Gastos Reservados no está pensada para organizar "careos" entre responsables de los servicios de Inteligencia.

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EuropaPress

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