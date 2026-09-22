El CGPJ abre expediente al juez instructor del exDAO por posible desconsideración en comentarios de violencia de género

20/12/2022 Fachada de la Sede del CGPJ POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir expediente disciplinario al juez David Maman --instructor de la querella contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, por presunta agresión sexual contra una subordinada-- por una posible falta de desconsideración en comentarios que hizo sobre violencia de género y custodia.

Según ha comunicado este martes el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha acordado por mayoría ordenar al promotor de la acción disciplinaria que inicie expediente disciplinario al titular de la Plaza Número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid.

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La Comisión Permanente ha rechazado así la propuesta del promotor de la acción disciplinaria de archivar la diligencia informativa, abierta a raíz de una denuncia presentada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez.

El CGPJ indica que el promotor consideraba que las manifestaciones objeto de queja están amparadas por el derecho a la libertad de expresión del magistrado y que no son constitutivas de ninguno de los tipos disciplinarios que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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Y explica que el acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, mientras que cuatro vocales han anunciado voto particular.

QUEJAS DE IGUALDAD Y ORGANIZACIONES

El Ministerio de Igualdad y más de 100 organizaciones reclamaron que se abriera una investigación al juez por unas palabras realizadas durante su intervención en una actividad formativa en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre violencia machista que consideraron incompatibles con la imparcialidad judicial.

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"Realizó diversas manifestaciones relativas a las mujeres víctimas de violencia de género, al ejercicio de sus derechos procesales y a la protección de las personas menores de edad, cuyo contenido resulta manifiestamente incompatible con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional", argumentó Igualdad, que pidió al CGPJ que se abriera un expediente disciplinario por una posible "falta grave".

Según el escrito del Ministerio de Igualdad remitido al CGPJ, el juez atribuyó a las madres comportamientos de "manipulación" sobre sus hijos --lo que describió como "lavado de coco"-- y afirmó que "la mujer es una enemiga acérrima" de la custodia compartida.

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Y según las organizaciones, el juez realizó afirmaciones que trasladan una visión "estereotipada" de las mujeres como que algunas denunciantes buscan órdenes de protección de forma interesada --utilizando expresiones como "la caza de la orden"-- o que existen "ventajas" para las mujeres al denunciar.