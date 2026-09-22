El BNG celebra que colectivos sociales impidieran un acto de Vox en Santiago de Compostela

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Madrid, 22 sep (EFE).- El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, ha celebrado como "ejemplo de firmeza democrática y antifascista" que centenares de manifestantes convocados por una veintena de colectivos sociales impidieran este lunes la celebración de un acto de Vox en Santiago de Compostela.

En una rueda de prensa este martes, Rego ha manifestado su "enorme orgullo" por que la "juventud de Galicia" haya confrontado el "discurso de odio" y las posiciones "claramente xenófobas, racistas, machistas y supremacistas nacionalistas" que, en su opinión, promueve Vox.

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Unas acusaciones que ha extendido al PP al considerar que, junto a los de Santiago Abascal, son "autores intelectuales" de la agresión del ataque del pasado domingo contra la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras. EFE