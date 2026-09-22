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China amplía su ventaja en oros en el tercer día de medallas de los Juegos Asiáticos

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Tokio, 22 sep (EFE).- China consolidaba este martes su dominio del medallero de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya con 27 oros, más del triple de los logrados por el anfitrión Japón, que ocupaba el segundo puesto, y muy por encima de Corea del Sur, que marchaba tercera.

Hacia las 17:00 hora local (08:00 GMT), la delegación china sumaba además diez platas y cinco bronces, para un total de 42 preseas. Japón tenía ocho oros, doce platas y trece bronces, mientras Corea del Sur contaba con cinco oros, cuatro platas y quince bronces.

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Entre los oros conquistados este martes por China figuraban la carrera femenina de ciclismo en ruta, las pruebas masculina de nanquan-nangun y femenina de nanquan-nandao, ambas de wushu, y la prueba mixta por equipos de rifle de aire a 10 metros, en la que estableció un récord mundial de 507,1 puntos.

La jornada incluyó también finales de cricket femenino, karate y artes marciales mixtas. A la hora del corte aún quedaban por disputarse pruebas con medalla en natación, esgrima, gimnasia artística y voleibol femenino. EFE

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