Ceuta recibirá uno de los Premios al Altruismo por su solidaridad y humanidad

Guardar

Ceuta, 22 sep (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta recibirá este miércoles uno de los Premios al Altruismo 2026 por su solidaridad y humanidad, un galardón que concede la Fundación José Ramón de la Morena en la XII Gala del Altruismo, que se celebrará en Brunete (Madrid).

Bajo el lema "El altruismo transforma. Gracias por hacerlo posible", esta cita, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal José Ramón de la Morena, reunirá a representantes institucionales, personalidades del ámbito de la cultura, el deporte, la comunicación y la sociedad civil para reconocer a personas y entidades que han destacado por su compromiso con los demás y por su contribución a una sociedad más solidaria, según ha informado el Gobierno autonómico.

PUBLICIDAD

En esta duodécima edición, los Premios al Altruismo distinguirán al cantante Dani Martín, al futbolista Sergio Canales, a Gonzalo Sánchez, vecino de Adamuz, y a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En el caso de la ciudad, el reconocimiento responde a la "solidaridad, humanidad y capacidad de respuesta demostradas por sus instituciones y ciudadanos ante situaciones especialmente difíciles".

PUBLICIDAD

La ceremonia contará con las actuaciones de Taburete, José Mercé y Café Quijano.

El consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes del Gobierno ceutí, Nicola Cecchi (PP), el director general de Deportes, Sergio Aguilera, y el jefe del Gabinete del Presidente, Pablo García Pacios, acompañarán al presidente de la Ciudad en este acto. EFE

PUBLICIDAD