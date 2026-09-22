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Carolina Marín: "Quien no arriesga, no gana y hay que aprovechar las oportunidades"

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León, 22 sep (EFE).- La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, que se retiró el pasado marzo, desgranó en la apertura del Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León su trayectoria con un mensaje a los futuros deportistas: "Quien no arriesga, no gana y hay que aprovechar las oportunidades que la vida te pone por delante".

Marín recordó la temprana salida de su tierra -Huelva- hacia Madrid para iniciar un camino que dio visibilidad a un deporte hasta entonces poco conocido entre el gran público y señaló que quienes peor lo pasaron fueron sus padres.

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"He incentivado a la gente a practicar bádminton", afirmó la deportista onubense, que reconoció que desde sus éxitos empezó a ver "jugar a gente en los parques", extendiéndose más ese deporte hasta entonces bastante desconocido en España.

En un Auditorio Ciudad de León repleto, la medallista olímpica, varias veces campeona del mundo y de Europa, afirmó que, desde su punto de vista, en la actualidad "se están perdiendo valores como el esfuerzo, se quieren las cosas ya y se premia demasiado pronto a los niños, sin ser conscientes del esfuerzo necesario".

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Carolina Marín puso en valor el trabajo de años con su entrenador Fernando Rivas, "que tiene mucha culpa de lo conseguido, viviendo también momentos muy duros pero que merecieron la pena".

En el capítulo de críticas, recordó que cuando en 2014 ganó su primer Mundial tuvo la posibilidad de contar con varios patrocinadores, algo que le impidió la Federación Española de Bádminton, por lo que optó por costearse su propio equipo de trabajo para poder seguir aspirando a los grandes títulos. "Invirtiendo en mí, para llegar a lo mejor", recalcó.

Sobre su etapa deportiva, plagada de éxitos, pero también de serios contratiempos en forma de lesiones, Marín afirmó que se siente "afortunada", a pesar de haber tenido que "renunciar a muchas cosas", aunque "mereciera la pena". EFE

fps/aam/ism

(foto)

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