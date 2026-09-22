Ayuntamiento de Alicante defiende la legalidad en adjudicación de viviendas en San Juan

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Alicante, 22 sep (EFE).- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP) ha defendido que los procesos de competencia municipal llevados a cabo en el caso de las adjudicaciones de las viviendas públicas en la zona de la Playa de San Juan han funcionado "con pulcritud" y "cumpliendo todas las normas".

Así lo han explicado la concejala portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, y el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local de este martes.

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“Todos los grupos hemos presentado las conclusiones y nos remitimos a ellas”, ha señalado Villar a preguntas de la prensa sobre una valoración de la comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en las adjudicaciones de pisos en Les Naus.

Según ha explicado el también presidente de dicha comisión, las conclusiones del grupo popular determinan que durante la misma se ha podido conocer todos los procesos en los que participó el consistorio y que en todos se cumplió con la normativa, por lo que la finalidad de la comisión "se ha cumplido".

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En cuanto a las preguntas sobre las limitaciones a concejales y asesores del Ayuntamiento a optar a viviendas públicas, una medida anunciada por el equipo de gobierno meses atrás, Villar ha detallado que "nadie más ha hecho nada parecido".

Repreguntado sobre si este asunto se ha trasladado en algún tipo de normativa interna a nivel municipal o del propio Partido Popular, Villar ha insistido en que "cada partido tiene que ser responsable de lo que hacen sus miembro" y que no pueden "imponer a nadie" esa promesa.

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Villar también se ha mostrado “más que tranquilo” ante la declaración del exconcejal de Hacienda Toni Gallego el próximo 30 de septiembre ante el juzgado. “Lo digo totalmente convencido”, ha insistido. EFE

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