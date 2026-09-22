Asociaciones militares se quejan ante el Defensor del Pueblo por su situación en Ceuta

Guardar

Madrid, 22 sep (EFE).- Las principales asociaciones de militares -ASFASPRO, AUME y UMT- han cursado al Defensor del Pueblo una queja en la que denuncian los problemas que sufren los efectivos desplegados en la crisis fronteriza de Ceuta y solicitan medidas para garantizar la seguridad física y jurídica de este colectivo.

En un comunicado, la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro); la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) denuncian que los militares deben tener sus derechos profesionales bien protegidos, algo que no ocurre en Ceuta.

PUBLICIDAD

"Día tras día los militares están en las calles de la ciudad intentando que la población pueda seguir su vida con la mayor normalidad posible, pero se encuentran con circunstancias que limitan el alcance de sus actuaciones", advierten.

A juicio de estas asociaciones, "mal vamos" si el personal militar tiene que pedir amparo al Defensor del Pueblo para contar con medios adecuados para hacer su trabajo. EFE

PUBLICIDAD