Asociación Francisco de Vitoria se queja a Bolaños de los "ataques" de ministros a jueces

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Madrid, 22 sep (EFE).- La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que se queja de los ministros que acusan a los jueces de hacer política y le pide que impulse dentro del Gobierno un cambio de actitud.

Esta asociación también ha dirigido otra misiva a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la que pide una "respuesta institucional más firme" por parte de este organismo ante las descalificaciones de magistrados.

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En la carta dirigida a Bolaños, la Francisco de Vitoria reprocha que haya ministros que acusan a jueces de hacer política para facilitar la llegada de PP y Vox al Gobierno, o que se señale a una magistrada concreta, y advierte de que la confrontación continua con el Poder Judicial deteriora la confianza en los jueces y tiene consecuencias.

"Usted, como ministro con competencias en materia de Justicia, las conoce especialmente. Sabe que cuando se debilita la autoridad del juez se dificulta también la aceptación de sus resoluciones y se resiente la confianza en una de las instituciones esenciales del Estado de derecho", señala la asociación.

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Además, agrega que a Bolaños no le pide que defienda decisiones judiciales concretas ni que comparta su contenido, sino que ejerza la responsabilidad de su cargo y contribuya a poner fin a esta dinámica reclamando la "prudencia necesaria" porque "todavía es posible rectificar".

"La crítica es legítima. El señalamiento personal y la atribución de intenciones políticas no deberían formar parte del discurso de quienes tienen la obligación de preservar la lealtad entre poderes", recalca esta asociación, que considera que ser ministro del Gobierno exige "prudencia, contención y respeto hacia las demás instituciones del Estado".

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"Determinadas afirmaciones, cuando proceden de quienes ostentan las más altas responsabilidades públicas, pueden dañar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y convertir una discrepancia jurídica en un enfrentamiento entre poderes", recalca esta carta.

En la otra misiva, enviada a Perelló, la asociación pide que el CGPJ dé un paso más ante "ataques y descalificaciones dirigidos contra jueces y magistrados" que "ya no pueden considerarse episodios aislados" y que su presidenta impulse "una posición clara y sostenida" por parte de el Consejo como institución.

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No piden, agregan, una "dinámica permanente de comunicados y réplicas" que contribuiría al clima de confrontación, pero señalan que entre "responder a cada declaración y guardar silencio ante la reiteración de ataques existe un amplio espacio para el ejercicio de la responsabilidad institucional". EFE