Albares se reunirá en Nueva York con su homólogo marroquí para abordar el retorno de los inmigrantes que siguen en Ceuta

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que se reunirá presencialmente con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas de Nueva York, para abordar la situación en Ceuta y el retorno de los miles de inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio.

El ministro ha afirmado que todavía no hay fecha cerrada para el encuentro con Burita porque se están "cuadrando las agendas", pero si ha reiterado que han quedado en verse para "poder tener una conversación serena y tranquila" sobre la situación en Ceuta.

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En declaraciones a los medios desde Nueva York, Albares ha reiterado que tras la entrada de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos contactó con el ministro marroquí para reclamar la movilización de "todos los medios que fueran necesarios" para "cortar ese flujo de personas" que, según ha recordado, "se consiguió al final" y regresaron en 48 horas "el 90 por ciento" de las personas que entraron irregularmente.

El jefe de la diplomacia española ha asegurado que su homólogo marroquí le traslada que van a colaborar "en todo momento" para resolver la situación en Ceuta, algo que, según Albares, se "constata desde el primer momento".

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MEDIDAS PARA LA CONVOCATORIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE

Albares ha indicado además que sigue en contacto con el Gobierno marroquí ante el nuevo llamamiento en redes sociales para entrar a Ceuta previsto para este miércoles, 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones legislativas en el reino alauí.

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En este sentido, el ministro ha señalado que ya hubo otra convocatoria para el 15 de agosto, que fue "un gran fracaso", pidiendo a todos aquellos que quieren entrar a España que sigan la "información veraz" que trasladan desde el Ministerio de Exteriores en redes sociales.

"Entrar en Ceuta y Melilla irregularmente ni da acceso a llegar a Europa, ni les va a permitir mantenerse indefinidamente", ha avisado el ministro, que también ha pedido la colaboración de la prensa marroquí para hacer llegar el mensaje.

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