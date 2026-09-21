Vivas dice que Rego "ha cambiado de postura" sobre los menores que entraron en Ceuta

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Ceuta, 21 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha señalado este lunes que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "ha cambiado de postura" sobre los menores que llegaron los días 30 y 31 de julio a la Ciudad Autónoma al decir "ahora" que se va a quedar la mayoría.

El presidente ceutí se ha referido a unas declaraciones de Sira Rego, que ha descartado, en una entrevista en la SER, que la mayoría de los menores migrantes que están ahora mismo en Ceuta vayan a ser reagrupados con sus familias en Marruecos. "No, yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se va a quedar".

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En declaraciones a los periodistas, el presidente ceutí ha dicho que estas palabras "evidencian que ha cambiado, porque al principio la prioridad era el reagrupamiento familiar; es decir, que estos niños estuvieran con sus familias, un tutor o una institución de acogida de Marruecos que se hiciera cargo de su tutela".

En su opinión, Sira Rego "ha cambiado de criterio" cuando Marruecos "ha dicho que está dispuesto a acoger a los menores, por lo que se deben activar los mecanismos sanitarios e incluso un grupo de trabajo entre el Gobierno de España, la Comisión Europea y Marruecos para solventar los obstáculos", como él ha propuesto, según ha dicho.

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No obstante, Juan Vivas ha señalado que quizá Marruecos "no colabore todo lo que debiera" y le ha demandado que "si tiene voluntad, que elabore los informes porque en este asunto las contradicciones no son nuestras".

También ha manifestado que quizás la colaboración de Marruecos es "para quedar bien o para desviar la atención de que Ceuta ha sufrido una invasión".

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Por otro lado, el presidente ceutí ha advertido de que si pretenden convertir Ceuta en un "megacentro de estancia temporal de inmigrantes, no lo consentiremos porque sería la muerte de esta ciudad, ya que no puede ser que se queden aquí el 15 por ciento de toda la población de Ceuta".

No obstante, Vivas ha subrayado que "no conseguirán acabar con la paciencia de los ceutíes", y ha insistido en que lo ocurrido en la ciudad "afecta a toda España y también a Europa", por lo que espera que Ceuta "vuelva cuanto antes a la normalidad y que se respeten las fronteras".

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Ha vuelto a pedir la devolución de todos los migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio, "porque hacer lo contrario no sería consecuente para desactivar la presión migratoria y también para salir de esta olla a presión en la que estamos".

Vivas ha añadido que en Ceuta "no lo estamos pasando bien porque se ha privado a todos los ceutíes de seguridad, de tranquilidad y de libertad, a pesar de lo cual los ciudadanos de esta ciudad tienen coraje y valor para resistir". EFE

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(foto) (vídeo)