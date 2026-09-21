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Torres cree que aún quedan 3.000 inmigrantes en la calle en Ceuta y espera que en unas semanas todos tengan cobijo

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El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha sostenido que, "incluyendo mayores y menores", aún permanecen en las calles de Ceuta unos 3.000 inmigrantes y ha declarado que, aunque va a requerir "hacer obras en un gran espacio", espera poder darles cobijo "cuanto antes".

"Tenemos problemas de saneamiento en ocasiones, de obras de último momento, pero aspiramos a que en muy pocas semanas ya estén todos reubicados y que empiecen con los expedientes de devolución", ha defendido Torres en una entrevista de 'TVE', recogida por Europa Press.

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Además, ha asegurado que se incorporará otra nueva ubicación, dentro del Real Decreto, "para culminar que todos puedan estar en esos espacios" y ha anunciado que, de entre las "actuaciones" planificadas para esta semana, se va a reubicar a mujeres migrantes para que dispongan de "un espacio mucho más adecuado".

Asimismo, ha afirmado que el flujo de migrantes que están abandonando la ciudad autónoma de manera voluntaria oscila entre las 150 y 200 personas al día. Por ello, ha reforzado la idea de que solo aquellos que disponen de "protección internacional" tienen alguna "esperanza" de permanecer, además de los menores que no consigan ser reagrupados.

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"Los que no puedan ser reagrupados, lógicamente la voluntad del Gobierno de España es que estén en el resto del territorio español porque si no seguiría una situación de hacinamiento en la ciudad", ha declarado Torres fundamentando que la ley "no exige" que la comunidad autónoma de destino esté de acuerdo con la reubicación de los menores, dando respuesta a las comunidades que "se niegan a acoger a esos niños".

"PP Y VOX QUIEREN QUE LA CRISIS SE ENQUISTE"

Por otro lado, el 'mando único' para la crisis de Ceuta ha reprochado que "hay quien quiere que esta crisis se enquiste" y ha defendido que "no se entiende" que desde el PP y Vox "hayan votado que no quieren a los menores en la Península".

"Afirmar, como también lo hacen representantes de esas dos formaciones políticas, que se pueden devolver de manera inmediata, no solamente es una temeridad o una imprudencia, sino que dejan en mal lugar al presidente Vivas, que ha dicho que no se pueden devolver de la noche a la mañana", ha sustanciado.

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EuropaPress

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