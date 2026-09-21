Muere la mujer que fue estrangulada por su pareja en Málaga hace cinco días

Málaga, 21 sep (EFE).- La mujer de 35 años que el 16 de septiembre fue estrangulada por su pareja en el domicilio familiar de Málaga, en presencia de su hija menor, ha fallecido este lunes, según han informado a EFE fuentes sanitarias. EFE

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