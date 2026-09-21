Melilla rechaza el nuevo centro de migrantes de Interior, una “política disparatada”

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Melilla, 21 sep (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha expresado el rechazo “rotundo” de su Gobierno a la instalación del nuevo centro de migrantes anunciado por el Ministerio del Interior, que ha calificado como “política totalmente disparatada” en lugar de promover cambios legislativos para agilizar el retorno a sus países.

En un mensaje de audio remitido a los medios, Imbroda se ha mostrado “totalmente sorprendido” por el anuncio del Gobierno sobre este centro y ha recordado que en Melilla ya hay un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para atender a los migrantes que acceden de forma irregular a la ciudad.

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“Si ya hay uno, el CETI, ¿para qué quieren otro? ¿Pero cuál es la política migratoria que van a seguir, aceptar todos los que entren sin retornar a ninguno a su país de origen?”, ha preguntado Imbroda.

Ha dicho no entenderlo “porque entonces va a faltar espacio y sitio” para este tipo de centros, ya que “pueden ser cientos de miles, millones” de migrantes, sin saber “cuál es el límite”.

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El presidente melillense ha acusado al Gobierno de España de no tener previsión ni haber tomado “medidas efectivas”, como el cambio de la legislación para que sea “mucho más flexible, ágil y rápida” en el retorno de los migrantes que accedan de forma irregular a sus países de origen.

Imbroda cree que en esos retornos también deben ir incluidos los menores extranjeros no acompañados, “con toda la protección que haya que darle al menor”, para que vuelvan con sus padres “porque si no, es una figura migratoria camuflada, descaradamente camuflada, que lo es”, algo que considera que no se debe admitir.

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Ha instado al Ministerio del Interior a que, en lugar de abrir otro centro, ponga más medios humanos y técnicos para “devolver inmediatamente, a la mayor brevedad posible”, ya que “no se pueden enquistar en Melilla miles y miles de inmigrantes, como está pasando en Ceuta y sin dar una solución urgente”.

El presidente de Melilla ha avanzado que su Gobierno peleará “hasta donde haya que pelear” contra este centro migratorio, al que se niega “rotundamente”, porque “con uno ya hay bastante”, y lo considera una muestra de “la política errática del Gobierno de España” y su “fracaso absoluto”.

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Por otro lado, El Gobierno melillense ha solicitado que se celebre una reunión extraordinaria y urgente de la Junta Local de Seguridad ante las informaciones que apuntan a “posibles movimientos dirigidos a promover nuevos intentos de entrada irregular en territorio español, con eventual incidencia sobre Ceuta y Melilla”.

En una nota, la Consejería de Seguridad Ciudadana ha considerado necesario que la Junta Local de Seguridad se reúna a la mayor brevedad que permitan los plazos reglamentarios y, en todo caso, antes del 23 de septiembre, que es el día al que apuntan los llamamientos a nuevas entradas, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos.

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Ha justificado su petición para disponer de información oficial y actualizada sobre la situación, conocer la valoración de la Delegación del Gobierno y de los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y analizar las medidas de prevención previstas.

La Consejería de Seguridad Ciudadana cree que es conveniente reforzar los mecanismos institucionales de información, prevención y coordinación, evitando especulaciones y garantizando una respuesta conjunta ante cualquier posible evolución de los acontecimientos.

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En la reunión se pretende abordar la evaluación actualizada de la situación, los dispositivos preventivos establecidos, los protocolos de comunicación entre administraciones y la coordinación de los recursos que pudieran resultar necesarios.

También se plantea concretar las actuaciones que corresponderían a cada institución y garantizar que los servicios municipales y autonómicos estén debidamente informados y preparados ante cualquier eventualidad. EFE

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