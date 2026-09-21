Las adopciones de perros y gatos cayeron un 42 % en 2025, según la Fundación Affinity

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Madrid, 21 sep (EFE).- La adopciones de perros y gatos cayeron en 2025 hasta el nivel más bajo de los últimos cinco años, según el último estudio de la Fundación Affinity: de los más de 285.000 animales que llegaron a los centros de acogida solo fueron adoptados unos 120.000, el 42 %.

De acuerdo con este documento, la última edición publicada hasta ahora de 'Él nunca lo haría', el descenso de adopciones en España es especialmente notable en el caso de los perros, ya que las registradas rondaron los 72.000 canes -un 18 % menos respecto a 2024-, lo que marca un mínimo histórico desde la pandemia, cuando hubo 79.000.

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En el caso de los gatos, la tendencia también es a la baja, ya que el año pasado fueron adoptados 48.000 felinos, un 14 % menos que el año anterior.

El 35 % de las familias interesadas en adoptar uno de estos animales finalmente renunció a ello por no haber encontrado un tamaño concreto y no aceptar las condiciones de adopción pero, cuando la adopción se formaliza, 9 de cada 10 procesos "se consolidan con éxito".

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Según el estudio, el tiempo medio de permanencia de animales adultos y seniors en las protectoras es de algo más de un año, mientras que el de los cachorros, tanto perros como gatos, alcanza los tres meses, si bien, cuando las adopciones se ralentizan, la estancia media se alarga y la presión para las entidades de protección animal va en aumento.

Entre los factores que determinan ese tiempo de permanencia figuran los problemas de comportamiento del animal, la pertenencia a razas consideradas potencialmente peligrosas, las enfermedades crónicas, el tamaño o la edad. EFE

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