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La Aemet: Los umbrales de los avisos naranja y rojo responden bien y se van a mantener

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València, 21 sep (EFE).- El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha afirmado este lunes que los umbrales establecidos actualmente para determinar los avisos de nivel naranja y rojo "responden bien a los criterios establecidos y se van a mantener".

Según ha explicado Del Campo en una rueda de prensa en la sede de Aemet en València, dichos niveles están contemplados en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (Meteoalerta), que tipifica los umbrales para cada tipo de fenómenos.

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En el caso de las lluvias, en el área mediterránea -Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares- es más alto que en el resto de España, ha precisado.

Así, para activar el aviso rojo se requiere que se superen los 90 litros por metro cuadrado, mientras que en el resto de España son 60 l/m2, y esto se debe a que "en general en esta zona son más habituales los episodios de lluvias torrenciales", ha señalado el portavoz de la Aemet.

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"Si se contemplase el mismo umbral, en este área habría una saturación de avisos rojos", un nivel que considera que "debe ser algo excepcional, que se de muy pocas veces y responda a ese carácter extraordinario, algo capaz de producir un impacto muy grave".

Del Campo ha añadido que esos umbrales se han cambiado muy pocas veces "porque en general se ha visto que responden bien a esos criterios".

"Por ahora se han hecho pequeñas modificaciones, de zonificación, a petición de protecciones civiles y en principio van a permanecer", ha agregado.

Por su parte, el delegado territorial de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ha recordado que dichos umbrales se establecieron junto a los servicios de Protección Civil de las autonomías y ha coincidido en señalar que son adecuados.

"Cuando hablamos de aviso naranja es que hay un peligro importante y cuando hablamos de aviso rojo es que hay un peligro extraordinario, y ahí está la diferencia de valores", ha explicado.

Según Tamayo, en el caso de la Comunitat Valenciana los umbrales son distintos porque llueve con mayor intensidad que en otras zonas, y ha recordado que Aemet da los avisos y Protección Civil "la alerta".

"La semana pasada hubo una situación de inestabilidad, no una dana, junto a un aporte de aire húmedo en capas bajas, que dieron lugar a precipitaciones, muy intensas pero no de gota fría. Hubo problemas importantes que atendían a un aviso naranja, pero no catastróficos", ha añadido.

"Los umbrales no los puede cambiar Aemet por sí sola, quién conoce el impacto sobre el terreno es Protección Civil y por eso es una competencia autonómica", ha agregado Del Campo.

El portavoz de Aemet ha manifestado que, tras la dana de 2024, la agencia se decidió reforzar más el trabajo conjunto con asociaciones civiles y se ha creado un área específica  para reforzar esos contactos.

"Si se tiene que hacer en un futuro una revisión de los umbrales no podrá ser de otra manera que consensuada con las unidades de Protección Civil", ha indicado.

En cuanto al envío de avisos Es-Alert a la población, Del Campo ha manifestado que quién tiene potestad para ello son los servicios de Protección Civil, que valoran el peligro meteorológico y la vulnerabilidad y exposición de la población e infraestructuras. Con esa valoración conjunta, ha agregado, se puede emitir un Es-Alert aunque no haya aviso rojo. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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