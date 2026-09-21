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El Gobierno de Ceuta dice que la suspensión del partido es "difícil de comprender"

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Ceuta, 21 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha indicado que la suspensión del partido internacional sub-20 que iba a enfrentar a España con México en la ciudad autónoma el próximo 30 de septiembre es "difícil de comprender", por lo que ha expresado su "profunda decepción, desilusión y malestar".

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha lamentado la decisión del Ministerio del Interior al entender que "hace apenas unos días Marlaska calificaba como subjetiva la sensación de inseguridad existente en Ceuta y ahora su propio Ministerio utiliza precisamente razones de seguridad, presión migratoria y tensión social para justificar que no pueda celebrarse un partido internacional en la ciudad".

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El Gobierno ceutí ha argumentado que la seguridad de Ceuta "no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene y convertirse en objetiva cuando considera oportuno utilizarla para impedir la celebración de un acontecimiento deportivo".

"Si existen razones objetivas suficientemente graves como para que Interior entienda que no puede garantizar este encuentro, lo que corresponde al Gobierno de la Nación y al Ministerio del Interior es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ceuta y devolver cuanto antes a la ciudad a la normalidad, no impedir que esa normalidad pueda manifestarse precisamente a través de acontecimientos deportivos de primer nivel", ha reflexionado el Ejecutivo autonómico.

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Desde la ciudad autónoma se ha recordado que había mantenido diferentes encuentros de coordinación con la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación de Fútbol de Ceuta y la Agrupación Deportiva Ceuta FC, máximo representante del fútbol profesional de la ciudad, para la organización del encuentro.

"Todas las partes habían mostrado su colaboración, disposición e ilusión por hacer posible que una selección española pudiera jugar en Ceuta", ha subrayado el comunicado.

El Gobierno de Ceuta considera que esta decisión de no disputarse el encuentro "vuelve a generar una seria preocupación sobre el trato que recibe la ciudad por parte del Gobierno de la Nación".

Ha añadido que detrás de esta decisión "vuelve a aparecer la voluntad de evitar cualquier situación que pueda resultar incómoda para Marruecos cuando Ceuta adquiere protagonismo en un acontecimiento internacional con participación de una selección española".

El Gobierno de Ceuta reclama al Gobierno, al Ministerio del Interior y especialmente al ministro Fernando Grande-Marlaska "coherencia, explicaciones claras y que la ciudad pueda recuperar cuanto antes la normalidad que merece". EFE

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