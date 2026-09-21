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El campeón Barceloneta frente a tres balcánicos; Olympiacos, rival del Sabadell

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Barcelona, 21 sep (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta, vigente campeón de la Liga de Campeones, se enfrentará al Mladost croata, al Novi Beograd serbio y al Jadran Split croata en la fase de grupos de la máxima competición continental, mientras que el Astralpool CN Sabadell tendrá en el Olympiacos griego, semifinalista de la pasada edición, a su principal rival.

Así lo ha deparado el sorteo celebrado este lunes, una vez concluida la fase preliminar que otorgó las seis últimas plazas para la liguilla, entre ellas la del conjunto vallesano, que alcanza por cuarta edición consecutiva la fase de grupos.

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Dos de esos seis equipos, el Novi Beograd y el Jadran Split, han quedado encuadrados en el Grupo C junto al Atlètic Barceloneta, que iniciará así la defensa del título en una competición que mantiene el mismo formato: una primera fase de seis jornadas, con partidos de ida y vuelta, en la que los dos primeros de cada grupo acceden a la liguilla de cuartos de final.

El reencuentro más esperado será el del Novi Beograd, un rival que el cuadro marinero ya conoce bien y al que se impuso en los dos enfrentamientos de la segunda fase del pasado curso. El conjunto serbio, que fue finalista de la Liga de Campeones hace dos temporadas, ha tenido que abrirse paso esta vez desde la fase previa después de que el Radnicki le arrebatara el título nacional.

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También habrá acento croata en el camino del campeón. El Jadran Split llega a la fase de grupos tras terminar segundo en el Grupo C de la previa. Es un equipo que conserva el peso de su historia (ganó dos Copas de Europa consecutivas, en 1992 y 1993) y que la pasada temporada volvió a asomarse a la élite al alcanzar la final de la Eurocopa, aunque terminó cediendo ante el Marsella.

El tercer rival balcánico será el Mladost. El histórico club de Zagreb, con siete títulos europeos en sus vitrinas, llega además como campeón de Croacia. Ya no ocupa el lugar entre las grandes potencias continentales que tuvo en otras épocas, pero su nombre y su tradición siguen siendo una amenaza en cualquier piscina.

El reto del Sabadell será distinto. El conjunto vallesano ha quedado encuadrado en el Grupo A, donde se encontrará de entrada con un rival de enorme entidad: el Olympiacos. El conjunto heleno cuenta con jugadores de la talla de Nikolaos Gkillas y Konstantinos Genidounias, además del portero Panagiotis Tzortzatos, y parte como principal candidato a terminar primero.

Para el Sabadell, la batalla por seguir adelante pasa especialmente por sus otros dos rivales. El Waspo Hannover alemán representa, además, una cuenta pendiente. La temporada pasada fue precisamente el conjunto germano el que dejó al catalán fuera de la siguiente fase.

El otro adversario será el Jadran Herceg Novi, campeón de Montenegro y viejo conocido para Fran Valera. El internacional español regresó este curso a la disciplina vallesana después de su etapa en el conjunto montenegrino, por lo que el duelo tendrá también ese componente de reencuentro.

En el Grupo B, el Pro Recco italiano, en el que milita el español Álvaro Granados y subcampeón de la pasada edición, tendrá en el Radnicki serbio a su principal rival por el liderato, mientras que el Brescia italiano y el Oradea rumano parten, sobre el papel, un escalón por debajo.

Por último, el Ferencvaros húngaro tratará de iniciar el camino hacia la recuperación de su corona continental, dos años después de su último título, en un Grupo D que comparte con el Marsella francés, campeón de la Eurocopa y en el que milita Marc Larumbe; el Panathinaikos griego, que ha realizado una importante apuesta esta temporada y aspira a ser una de las revelaciones; y el Steaua de Bucarest rumano. EFE

avm/fa/og

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