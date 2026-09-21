Asociaciones de víctimas de la dana exigen prisión para Mazón al grito de "asesino"

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Madrid, 21 sep (EFE).- Tres asociaciones de víctimas y afectados por la dana de Valencia han exigido este lunes responsabilidades al ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón así como su ingreso en prisión al grito de "asesino" frente al Congreso de los Diputados.

"Mazón a prisión", "Asesino" y "no son muertos, son asesinatos", han cantado algo más de medio centenar de personas concentradas ante el Congreso de los Diputados, con una figura del expresident vestido de preso y unas manos gigantes manchadas de sangre, minutos antes de que comenzara su segunda comparecencia ante la Comisión de Investigación de la dana en la Cámara Baja.

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Las asociaciones han recibido el apoyo de los grupos parlamentarios de la izquierda como Carmen Martínez, del Grupo Socialista y presidenta de la Comisión de Investigación de la dana; Agueda Micò, del Grupo Mixto; o Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, entre otros.

Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la dana de 2024, ha calificado a Mazón como un "negligente" y "responsable de la muerte de 232 personas" el pasado 29 de octubre de 2024, día de la dana que asoló Valencia.

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"Queremos recordar que los servidores públicos, las personas con un cargo de responsabilidad, tienen responsabilidades y tienen que responder por todo aquello que hacen y por todas sus gestiones", ha declarado ante los medios de comunicación.

Ha asegurado que "es indigno" que Mazón "siga cobrando de los valencianos y valencianas" y, sobre todo, que "siga mintiendo desde un cargo público".

Gradolí ha señalado que es "intolerable" que las víctimas tengan que demostrar que un 'Es Alert' "hubiese salvado vidas".

Además, ha recalcado que Mazón acude al Congreso "porque la jueza de Catarroja (Valencia) no tiene las manos libres para pedirle que acuda como imputado, como testigo o como ella considere, porque está aforado".

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"Las víctimas no queremos más versiones, no queremos más mentiras. Queremos saber qué ocurrió aquel 29 de octubre de 2024. Que se depuren las responsabilidades para que lo que pasó no vuelva a pasar nunca más. Nos debemos a 232 personas que no están entre nosotros, pero también a toda la ciudadanía valenciana", ha sentenciado.

También Rosa Álvarez, presidenta e la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, ha recordado que, además, comparecerá este lunes por vez primera ante la comisión el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso.

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"Ha estado prácticamente 2 años de rositas, tapado, camuflado con una baja por enfermedad mental. Preguntémonos qué problema tenía de salud mental, a no ser que fuera previa", ha comentado.

Además, ha explicado que las asociaciones esperan que Mazón diga la verdad y que haga "una cronología clara y coherente".

"Pero eso sabemos que no va a pasar", ha lamentado.

Además, han señalado que Mazón debería abandonar la política: "Este individuo tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024. Que deje la política, que no nos haga más daño a las familias y que el curso judicial continúe, pero que deje la política, porque su dimisión fue en falso". EFE

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(foto)(vídeo)