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Al asalto del poder italiano

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Santiago Aparicio

Madrid, 21 sep (EFE).- Las ocho  mejores selecciones del tenis femenino, que han sacado adelante a lo largo del año sus respectivas eliminatorias, se citan durante una semana en Shenzhen para poner a prueba el poder de Italia, campeón de las dos últimas ediciones y el rival a batir.

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La ausencia a última hora de la número uno del mundo, Elena Rybakina, campeona del Abierto de Estados Unidos, además de debilitar a Ucrania resta brillo individual a un evento en el que compiten otras jugadoras como la campeona olímpica Zheng Qinwen, la ganadora de Wimbledon Linda Noskova y otras situadas entre las veinte primeras del mundo como la checa Karolina Muchova, la italiana Jasmine Paolini y ucraniana Elina Svitolina.

La gran final de la Copa Mundial Femenina de Tenis tendrá lugar del 22 al 27 de septiembre en el Centro Deportivo de la Bahía de Shenzhen, donde ya están Italia, clasificada como vencedora por derecho propio, directamente, la República Popular China, Ucrania, Bélgica, Kazajistán, España, Chequia y Gran Bretaña.

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El evento echará a andar con los cuartos de final, en eliminatorias con cinco partidos, cuatro de individuales y uno de dobles. Después, semifinales entre los ganadores y la final. Todo ello del 22 al 27 de septiembre. Todos los partidos de la final se jugarán al mejor de tres sets: dos partidos individuales seguidos de un partido de dobles. Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con desempate.

Las naciones pueden realizar hasta cuatro cambios en sus plantillas hasta un día antes de la fecha de inicio del evento.

Zheng, medallista de oro olímpica en individuales femeninos en París 2024, liderará a la anfitriona China en su partido de cuartos de final contra la vigente campeona mundial, Italia, el jueves 24 de septiembre. Paolini ejercerá de líder con Italia, que aspira a su tercer título consecutivo junto a la veterana Sara Errani, con quien ganó la medalla de oro en dobles femeninos en París 2024, quien también forma parte del equipo italiano.

Ucrania, que debutó en una fase final el pasado año, aspira a consolidar su presencia entre las mejores con Elina Svitolina aunque echará de menos a Marta Kostyuk que dejó el equipo les9ionada. Es una de las candidatas que inicia su recorrido contra Bélgica en los cuartos de final. El combinado belga está compuesta por dos jovenes jugadoras Hanne Vandewinkel y Jeline Vandromme, aún sin excesivo renombre en el circuito.

España cuenta con Cristina Bucsa, Jessica Bouzas y también Sara Sorribes. Arranca contra Kazajistán que ha perdido peso sin Rybakina, lesionada y baja de última hora por una dolencia en la pierna derecha. Yulia Putintseva se ha erigido como la esperanza kazaja.

Trece naciones cuentan con algún título de la competición. Cuatro de ellas están en Shenzhen este año. República Checa, que tiene once, Italia, con seis, España, cinco y Bélgica, uno.

El choque entre la República Checa y Gran bretaña abrirá el martes las eliminatorais de cuartos de final y el miércoles españa jugará ante Kazajistán. El jueves se completará este tramo con el Ucrania frente a Bélgica y el de Italia con China.

Bélgica aspira a alcanzar las semifinales por primera vez desde el 2011 en su tercera aparición en una fase final. Fue la verdugo de Estados Unidos en las clasificatorias.

China tiene su mejor actuación en las semifinales. Como anfitriona está directamente en esta fase final. Fue semifinalista en el 2008, cuando perdió contra España.

La República Checa cumple su quinta presencia en una fase final que alcanzó tras eliminar a Suiza. Tiene seis títulos y pretende alcanzar las semifinales por primera vez desde el 2023.

Gran Bretaña apunta hacia su tercera semifinal seguida, la cuarta en los últimos cinco años. Eliminó en las clasificatorias a Australia, a la que ganó en Melbourne.

Italia es la rival a batir. Ha sido semifinalista en las últimas cuatro ediciones y campeón en los dos últimos años.

Kazajistán quiere hacer historia y superar la primera ronda de una fase final por primera vez. Es su cuarta presencia en una final entre ocho. la baja de rybakina es un contratiempo para la rival de España.

Ucrania quiere las semifinales por segunda vez e igualar su mejor papel en una Billie Jean King. Eliminó a Polonia en las clasificatorias.

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-- Los equipos

Jazmín Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani y Tyra Grant

Capitana: Tathiana Garbin

Zheng Qin Wen, Wang Xiyu, Zhang Shuai, Guo Hanyu, Jiang Xinyu

Capitán: Zheng Jie

Elina Svitolina, Oleksandra Oliynykova, Dayana Yastremska, Lyudmyla Kitchenok

Capitán: Illya Marchenko

Hanne Vandewinkel, Jeline Vandromme, Greet Minnen, Magali Kempen

Capitán: Wim Fissette

Yulia Putintseva, Anna Danilina, Zhibek Kulambayeva, Sonja Zhiyenbayeva

Capitán: Yuriy Schukin

Cristina Bucsa, Jessica Bouzas Maneiro, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols Ribera, Sara Sorribes Tormo

Capitana: Carla Suárez Navarro

Linda Noskova, Karolina Muchova, Marie Bouzkova, Katerina Siniakova, Sara Bejlek

Capitana: Barbora Strycova

Katie Boulter, Harriet Dart, Sonay Kartal, Mika Stojsavljevic, Jodie Burrage

Capitana: Anne Keothavong. EFE

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