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Una cuadrilla malagueña gana 'la Champions League de la albañilería'

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Málaga, 20 sep (EFE).- Una cuadrilla malagueña ha ganado este domingo el Concurso Nacional de Albañilería 'Peña El Palustre' de Málaga, considerada por los profesionales como 'la Champions League de la albañilería', en la que han competido 28 parejas de albañiles de toda España.

Los ganadores son la pareja formada por el oficial Javier Vargas y el ayudante Manuel Fuentes y el triunfo viene acompañado de 6.000 euros.

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Por detrás se ha situado la cuadrilla de Riolobos (Cáceres) formada por el oficial Lucio Jiménez y el ayudante Raúl Jiménez, recompensada con 2.500 euros.

En este concurso, denominado 'Certamen Manuel Peláez Santiago', el podio lo ha completado el dúo de La Nava de Santiago (Badajoz) Agustín García y José Ángel García, que se ha embolsado 1.500 euros.

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La cuarta plaza, dotada con 1.000 euros, ha sido para el oficial José Manuel Álvarez y el ayudante Francisco Álvarez, de Herrera (Sevilla).

Hasta 28 cuadrillas procedentes de distintos puntos del país se han dado cita en este certamen impulsado por la Peña El Palustre, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, además de otros patrocinadores. EFE

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