Sin goles ni grandes ocasiones al descanso en el derbi (0-0)

Madrid, 20 sep (EFE).- Atlético de Madrid y Real Madrid empatan a cero al descanso en el estadio Metropolitano tras 45 minutos en los que no se vieron ocasiones de peligro por parte de ninguno de los equipos.
Sólo dos disparos a puerta. El primero, y su intención fue un centro, en el minuto 31 por parte del surcoreano Kang-in Lee. El segundo, un tiro lejano del turco Arda Güler que despejó el esloveno Jan Oblak. EFE
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