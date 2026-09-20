Simeone: "A Julián lo vamos a recuperar porque es determinante".

Guardar

Madrid, 20 sep (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, declaró sobre Julián Alvarez, que jugó los últimos 30 minutos en la victoria de su equipo ante el Real Madrid (2-1), que es un futbolista que van a "recuperar" porque "es determinante".

"Tenemos una gente que es increíble", dijo Simeone en referencia a la afición del Atlético, que abroncó a Julián cuando sonó su nombre por megafonía y al salir al terreno de juego en lugar de Jonathan David, pero lo aplaudió después en algunas acciones del delantero durante el partido.

PUBLICIDAD

"La gente del Atlético es increíble. No hay palabras de agradecimiento para ellos tanto en mi etapa de jugador como de entrenador. Cuando te entregas, la gente te quiere; y hoy Julián lo intentó. Lo vamos a recuperar, porque es un jugador determinante para lo que el club quiere", dijo.

Simeone también habló de Jonathan David, autor del segundo tanto ante el Real Madrid, el tercero en su cuenta en tres partidos. "Estoy muy contento con Jonathan. Son tres goles en tres partidos y pone la competencia interna en un lugar muy importante".

PUBLICIDAD

El hecho de haberse puesto por delante del Real Madrid en la clasificación, no es importante para Simeone. "No es nada importante ni determinante. La liga es larguísima. El equipo está creciendo. Necesitamos seguir trabajando. Estar involucrados todos. Koke ha sido un ejemplo hoy en este sentido. Necesitamos seguir con el 'partido a partido'. Seguir en nuestra búsqueda con la misma ilusión". EFE.