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Sekulic: "Defender a Laprovittola era misión imposible"

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Badalona (Barcelona), 20 sep (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha afirmado este domingo, tras perder la final de la Supercopa Endesa en el Olímpic contra el Asisa Joventut (101-87), que defender al base argentino Nico Laprovittola, autor de 31 puntos y nueve triples, fue "misión imposible" para su equipo.

"Enhorabuena al Joventut por cómo han jugado. Han tenido a un jugador como Laprovittola, con una motivación especial seguramente por jugar contra su exequipo. Era misión imposible defenderlo. Al principio del partido no hemos tenido la suficiente energía y comunicación, sobre todo en defensa, y ellos han anotado muchos puntos fáciles. Después nos ha costado reengancharnos el resto del partido", ha resumido el preparador esloveno.

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Sekulic ha negado que la mayoría de tiros de Laprovittola fueran liberados. "En general fueron lanzamientos muy difíciles. Sabíamos qué esperar, pero ha estado muy acertado el uno contra uno. Ha hecho que parecieran fáciles, cosas que no lo son. Sabíamos qué esperar, pero no hemos podido hacer nada contra ello", ha lamentado.

El técnico ha subrayado la necesidad de "aprender de los errores y buscar la forma de corregirlos", y ha señalado que "lo más importante es aprender a jugar juntos en ataque y en defensa, como una unidad, y ser constantes".

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"Estamos listos (para empezar la Euroliga la semana que viene), pero tenemos que mejorar. Hay muchos jugadores nuevos que tienen que entender cómo funciona equipo y sus compañeros. No va ser fácil, pero para salir adelante tenemos que jugar como un equipo", ha zanjado.

EFE

xsf/ism

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