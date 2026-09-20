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Sánchez: “El equipo ha demostrado que está vivo y quiere revertir la situación”

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Valencia, 20 sep (EFE).- El técnico interino del Valencia, Óscar Sánchez, valoró este domingo que su equipo haya demostrado que "está vivo y quiere revertir la situación” pese a la derrota de este domingo contra la Real Sociedad (2-3).

"Nos vamos tristes porque la afición del Valencia y los jugadores saben lo que quieren. El equipo ha tenido alma hasta el final y lo ha intentado en todo momento. El partido ha tenido fases, pero el equipo ha demostrado que está vivo, que quiere revertir la situación y agradecer a Mestalla su apoyo durante todo el partido, que ha sido espectacular”, expresó en rueda de prensa.

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Sánchez, que dejará de entrenar al Valencia ante la inminente llegada del mexicano Javier Aguirre, reconoció que se marcha triste por no poder darle la segunda victoria de la temporada al Valencia. “No estoy pensando mucho en mí. Estoy en una situación de sentirme triste por no darle la victoria a la gente”, dijo.

Por otro lado, sobre su apuesta por canteranos como Aarón Mayol, que fue titular por segundo partido consecutivo -y marcó el primer gol de su equipo, de bella factura-, y David Otorbi y Aimar Blázquez, que salieron desde el banquillo, Sánchez dijo: "El Valencia históricamente es un club de Academia. No sólo los jugadores están en el primer equipo, sino los que están en el fútbol profesional y así debe seguir siendo”.

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“Han demostrado que están preparados para ayudar cuando el equipo lo necesite y quiero felicitar a los dos a pesar de la tristeza del resultado. Para mí son igual de importantes los jugadores de primer equipo que de la cantera y si se lo ganan tendrán igual de oportunidades”, agregó.

Por último, Sánchez fue preguntado sobre qué debe mejorar el equipo durante el parón de tres semanas: “"Hay que mejorar en general. La mejora debe estar siempre presente ganes o no ganas. Hay que tener siempre ganas de ganar y mejorar y eso dará resultados en el futuro porque es una buena plantilla”. EFE

plm/cta/arh

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