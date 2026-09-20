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San Sebastián cierra su tercera jornada con un mirada al interior de la comunidad sami

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San Sebastián, 20 sep (EFE).- El Festival de San Sebastián ha cerrado su tercera jornada de competición oficial con 'Brace Your Heart', una película sobre cuidadores de renos samis del norte de Suecia en la que su directora, Amanda Kernell, se pregunta si el perdón y el silencio debe ser la respuesta para mantener la unión en comunidades tan pequeñas.

Si en 'Blood Sami', su primer largometraje, esta realizadora miró al exterior desde dentro de la comunidad para mostrar el racismo que vivieron los samis en la Suecia de los años 30, en esta ocasión hace un viaje al interior de una comunidad de cuidadores de renos, que realizan su labor en motos de nieve y arriesgan su vida con ello por aquellos parajes helados.

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'Brace Your Heart' aborda el conflicto de Ejva, una joven que hereda un rebaño de renos a la muerte de su padre y que lucha por sacarlo adelante pese a las reticencias de los hombres de su comunidad, con uno de los cuales inicia una relación que acaba de manera traumática para ella, aunque opta por ocultar lo que le ha sucedido.

Kernell llevó a cabo un minucioso trabajo de casting durante tres años hasta encontrar a los protagonistas de su largometraje -ella prefiere llamarlos "nuevos actores" en vez de "no actores"-, cuidadores de renos que se saben manejar con estos animales, desde atraparlos con lazo, marcarlos y conducirlos entre las montañas para que no escapen o no caigan presas de las locomotoras cuando cruzan las vías del tren.

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Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Bulgaria están tras la producción de este filme, que ha obtenido una mención especial este mismo sábado en el Festival de Toronto, donde participaba en su sección Platform.

Lo ha dado a conocer el conductor de la rueda de prensa que parte del equipo de la película ha ofrecido tras la proyección en el auditorio del Kursaal, donde 'Brace Your Heart' ha tenido una gran acogida por parte del público, que le ha dedicado un largo aplauso.

Ataviados con el 'gákti', el traje típico sami, los actores han permanecido en la primera fila de la sala de prensa, mientras la directora hablaba de su nuevo trabajo, en el que ha hecho "un esfuerzo" para no llevar a la pantalla los "paisajes de postal" de su tierra ni "romantizar" las casas y espacios en los que habitan los samis.

"Yo soy sami, mi familia paterna ha cuidado de manadas de renos durante generaciones. Si vives en un sitio muy pequeño, parece que todo se tiene que perdonar. Ser aceptada por el grupo es un sentimiento casi primitivo", ha destacado Kernell, que ha situado a su protagonista ante el dilema de guardar o no silencio para mantenerse en su comunidad. EFE

(foto)

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