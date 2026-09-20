Ricky Rubio: "Estaba más nervioso que en la final del Mundial"

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Badalona (Barcelona), 20 sep (EFE).- El base del Asisa Joventut Ricky Rubio afirmó este domingo, tras proclamarse campeón de la Supercopa Endesa en el Olímpic frente al Barça (101-87), que estaba "más nervioso que en la final del Mundial" que España ganó a Argentina en 2019.

"Tengo que reconocer que estaba más nervioso que en la final del Mundial. Para mí ganar un título aquí, después de tantos años, es espectacular. Estaba muy nervioso. Hemos hecho un gran partido como equipo. Y ver el pabellón así es algo digno de recordar", dijo el internacional español en declaraciones a 'DAZN'.

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Formado en la cantera de la Penya, Rubio regresó al Joventut en el verano de 2024, 16 años después de salir de Badalona para militar en el Barça y en la NBA, y ha sido uno de los protagonistas en el primer título conquistado por el cuadro verdinegro desde 2008, precisamente durante la primera etapa del base del Masnou en el club.

En la final frente al Barça, Rubio registró 10 puntos, 8 asistencias y 14 créditos de valoración en 27 minutos. EFE