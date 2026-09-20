Óscar Sánchez repite once en el Valencia y Ochieng vuelve a la titularidad en la Real

Guardar

Valencia, 20 sep (EFE).- El Valencia, con Óscar Sánchez como técnico interino por segundo partido, repite el once con el que sumó su primera victoria, en Mendizorroza, en el partido que le enfrenta este domingo en Mestalla a la Real Sociedad, que saldrá con el atacante keniano Job Ochieng como titular.

Después de sorprender con el joven Aarón Mayol, el centrocampista de 18 años vuelve a ser titular junto al resto de compañeros que salieron de inicio ante el Alavés, mientras que Matarazzo ha devuelto la titularidad a Ochieng tres partidos después.

PUBLICIDAD

Además, tras su suplencia en la Liga Europa, los exvalencianistas Carlos Soler y Gonçalo Guedes regresan a Mestalla como titulares.

El Valencia saldrá con un once formado por Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, De Haas, Gayà; Ugrinic, Mayol, Guido, Danjuma; Guerra y Hugo Duro.

La Real Sociedad comenzará el partido con Remiro; Aramburu, Jon Martín, Beitia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Sucic, Soler; Ochieng, Oyarzabal y Guedes. EFE

plm/nhp/ism