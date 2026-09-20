Nueve personas han perdido la vida en las carreteras este fin de semana

Guardar

Madrid, 20 sep (EFE).- Un total de nueve personas han perdido la vida y otras nueve han resultado heridas en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas en lo que va de fin de semana.

Según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las personas fallecidas desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 de este domingo había un peatón, dos motoristas y un conductor de quad.

PUBLICIDAD

El día de más siniestralidad ha sido el sábado, cuando se han producido seis accidentes con seis fallecidos y ocho heridos, seguido de la tarde del viernes, cuando tres siniestros dejaron tres víctimas mortales y un herido, mientras que el domingo, hasta las 20:00 horas, no se ha registrado ningún accidente. EFE