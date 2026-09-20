Matarazzo: “Merecíamos los tres puntos, pero hemos sufrido más de lo necesario”

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Valencia, 20 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, apuntó que su equipo merecía los tres puntos en el partido que ha disputado este domingo ante el Valencia en Mestalla, aunque para ganar haya tenido que sufrir más de lo necesario.

“No podemos hablar de suerte, porque merecíamos los tres puntos hoy, pero hemos tenido que sufrir mucho más de lo necesario. No hemos sido precisos en la definición, en buenas situaciones en ataque, no llegaba el pase final… Los chicos van por buen camino, pero tenemos que mejorar”, expresó en sala de prensa de Mestalla.

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Tras la victoria por 2-3 gracias al gol de Barrene en el minuto 91, el técnico estadounidense expresó que hay muchos aspectos para analizar y otros muchos de los que deben aprender.

“Tenemos tres semanas para individualizar entrenamientos, trabajo, contenido y volveremos más fuertes”, aseguró el técnico del conjunto donostiarra. EFE

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