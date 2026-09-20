Más de 400.000 personas abarrotan la playa y el paseo de Salou durante la Festa al Cel

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Salou (Tarragona), 20 sep (EFE).- La Festa al Cel de Salou (Tarragona), el mayor festival aéreo de España, que durante tres días ha llenado el cielo de aviones de combate, aeronaves históricas, civiles, paracaidistas o pirotecnia, ha congregado a más de 400.000 asistentes, según ha dado a conocer este domingo el Ayuntamiento.

El gran protagonista de la exhibición aérea de hoy, en la última jornada, ha sido el Eurofighter Typhoon, pilotado por el comandante Juan Bengoechea, capaz de alcanzar más de 1.500 kilómetros por hora, con un ruido atronador que hace temblar los cristales de las casas.

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Este caza de combate ha dejado asombradas a las miles de personas que han seguido el festival desde la playa de Llevant de Salou, donde apenas quedaba un hueco en la arena.

"El piloto se juega la vida. Es brutal", ha comentado Ángel Gómez, uno de los muchos espectadores que estaban en el lugar.

Juan Bengoechea ya firmó autógrafos ayer sábado en el paseo marítimo como una auténtica estrella, mientras le preguntaban qué sentía a tanta velocidad en el aire.

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"Estamos tan concentrados que no podemos pensar en otra cosa que en las maniobras que tenemos que hacer", respondió el piloto.

Por el cielo de Salou también han cruzado modelos A400M, Canadair CL-415T, Boeing Chinook, Airbus A320 de Vueling o Yak-52, helicópteros Tigre o la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, que ha desplegado una bandera de Salou y otra de España.

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"Las vistas de Salou desde el aire son preciosas: el mar, las miles de personas que vienen a vernos… Casi no se ve el marrón de la arena de tanta gente que hay. Para nosotros es un honor tener estas vistas, saber que todas estas personas están disfrutando, nos gritan y nos aplauden. Aquí hay un fervor y un sentimiento de verdad de nacionalismo", ha contado el soldado Izan García Ramon tras saltar en paracaídas.

A lo largo del fin de semana, los Baltic Bees Jet Team, de Letonia, han mostrado la precisión de sus L-39 Albatros en formación; Aerosparx, del Reino Unido, ha desplegado aviones Grob 109B y el Flying Dragons Paramotor Team, de Polonia, ha combinado vuelo en formación y efectos pirotécnicos.

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La Guardia Civil, con el CASA-235 y el BO-105, ha realizado una demostración de abordaje a una embarcación y los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han participado con un AT-802F Fire Boss, aeronave especializada en la lucha contra los incendios forestales.

"Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que se trata de uno de los mejores festivales aéreos de Europa, no solo por la variedad de actuaciones, sino también por la calidad de la organización, la seguridad en tierra y aire y la coordinación con el Ayuntamiento", ha afirmado el director del certamen, Daniel González.

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González ha destacado que es un evento que atrae a muchas personas del extranjero, sobre todo de los países nórdicos, donde hay una gran cultura aeronáutica.

"En enero ya nos preguntaban las fechas para reservar hotel y preparar las vacaciones", ha desvelado.

Desde el paseo, Montse y su hija Ilia, de 11 años, miraban atentamente al cielo y han señalado que han acudido a la cita porque les gusta la flota aérea militar, especialmente, el Eurofighter, algo que le contagió el progenitor de la familia.

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Es el segundo año que Salou acoge este festival, que nació en 1991 y se celebró inicialmente en Barcelona, Mataró y Lleida-Alguaire.

Actualmente, se celebra en Salou, convertido en "un referente mundial de la aeronáutica", según el alcalde de la ciudad, Pere Granados.

A su juicio, "no es fácil congregar a más de 400.000 personas y estamos muy contentos y orgullosos, porque hemos demostrado que tenemos capacidad para organizar eventos como este". EFE

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Dpj/id/jlp

(foto) (vídeo)