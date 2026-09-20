Espana agencias

Más de 400.000 personas abarrotan la playa y el paseo de Salou durante la Festa al Cel

Guardar

Salou (Tarragona), 20 sep (EFE).- La Festa al Cel de Salou (Tarragona), el mayor festival aéreo de España, que durante tres días ha llenado el cielo de aviones de combate, aeronaves históricas, civiles, paracaidistas o pirotecnia, ha congregado a más de 400.000 asistentes, según ha dado a conocer este domingo el Ayuntamiento.

El gran protagonista de la exhibición aérea de hoy, en la última jornada, ha sido el Eurofighter Typhoon, pilotado por el comandante Juan Bengoechea, capaz de alcanzar más de 1.500 kilómetros por hora, con un ruido atronador que hace temblar los cristales de las casas.

PUBLICIDAD

Este caza de combate ha dejado asombradas a las miles de personas que han seguido el festival desde la playa de Llevant de Salou, donde apenas quedaba un hueco en la arena.

"El piloto se juega la vida. Es brutal", ha comentado Ángel Gómez, uno de los muchos espectadores que estaban en el lugar.

Juan Bengoechea ya firmó autógrafos ayer sábado en el paseo marítimo como una auténtica estrella, mientras le preguntaban qué sentía a tanta velocidad en el aire.

PUBLICIDAD

"Estamos tan concentrados que no podemos pensar en otra cosa que en las maniobras que tenemos que hacer", respondió el piloto.

Por el cielo de Salou también han cruzado modelos A400M, Canadair CL-415T, Boeing Chinook, Airbus A320 de Vueling o Yak-52, helicópteros Tigre o la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, que ha desplegado una bandera de Salou y otra de España.

"Las vistas de Salou desde el aire son preciosas: el mar, las miles de personas que vienen a vernos… Casi no se ve el marrón de la arena de tanta gente que hay. Para nosotros es un honor tener estas vistas, saber que todas estas personas están disfrutando, nos gritan y nos aplauden. Aquí hay un fervor y un sentimiento de verdad de nacionalismo", ha contado el soldado Izan García Ramon tras saltar en paracaídas.

A lo largo del fin de semana, los Baltic Bees Jet Team, de Letonia, han mostrado la precisión de sus L-39 Albatros en formación; Aerosparx, del Reino Unido, ha desplegado aviones Grob 109B y el Flying Dragons Paramotor Team, de Polonia, ha combinado vuelo en formación y efectos pirotécnicos.

La Guardia Civil, con el CASA-235 y el BO-105, ha realizado una demostración de abordaje a una embarcación y los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han participado con un AT-802F Fire Boss, aeronave especializada en la lucha contra los incendios forestales.

"Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que se trata de uno de los mejores festivales aéreos de Europa, no solo por la variedad de actuaciones, sino también por la calidad de la organización, la seguridad en tierra y aire y la coordinación con el Ayuntamiento", ha afirmado el director del certamen, Daniel González.

González ha destacado que es un evento que atrae a muchas personas del extranjero, sobre todo de los países nórdicos, donde hay una gran cultura aeronáutica.

"En enero ya nos preguntaban las fechas para reservar hotel y preparar las vacaciones", ha desvelado.

Desde el paseo, Montse y su hija Ilia, de 11 años, miraban atentamente al cielo y han señalado que han acudido a la cita porque les gusta la flota aérea militar, especialmente, el Eurofighter, algo que le contagió el progenitor de la familia.

Es el segundo año que Salou acoge este festival, que nació en 1991 y se celebró inicialmente en Barcelona, Mataró y Lleida-Alguaire.

Actualmente, se celebra en Salou, convertido en "un referente mundial de la aeronáutica", según el alcalde de la ciudad, Pere Granados.

A su juicio, "no es fácil congregar a más de 400.000 personas y estamos muy contentos y orgullosos, porque hemos demostrado que tenemos capacidad para organizar eventos como este". EFE

Dpj/id/jlp

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

El último estudio de CaixaBank Research sitúa la subida en un 12,5% interanual, con una media de 2.355 euros el metro cuadrado, un máximo histórico impulsado por la escasez de oferta frente a una demanda que no cede

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Enfrentamiento entre los vecinos de la isla poblada más pequeña de España: una asociación intenta frenar su independencia de Alicante

Alrededor de sesenta vecinos presentaron un recurso para proclamarse formalmente como una entidad local menor en abril, pero ahora el resto de habitantes denuncian que esta propuesta viene de personas que “son de fuera de Tabarca”

Enfrentamiento entre los vecinos de la isla poblada más pequeña de España: una asociación intenta frenar su independencia de Alicante

Rania de Jordania desafía el protocolo al no quitarse las gafas de sol en una recepción en Praga: ya lo hizo en el funeral del rey Harald

La consorte del rey Abdalá II se presentó ante el presidente checo con el rostro cubierto, pese a lo que recomiendan las normas de etiqueta

Rania de Jordania desafía el protocolo al no quitarse las gafas de sol en una recepción en Praga: ya lo hizo en el funeral del rey Harald

Paloma Huertas, psicóloga, explica cuándo el aislamiento en jóvenes empieza a ser un peligro: “El fenómeno suicida es muy complejo y la capacidad de predicción, limitada”

Paloma Huertas Maestre, terapeuta del FEATF, detalla para ‘Infobae’ cómo hay que acercarse y proteger a un menor con pensamientos suicidas

Paloma Huertas, psicóloga, explica cuándo el aislamiento en jóvenes empieza a ser un peligro: “El fenómeno suicida es muy complejo y la capacidad de predicción, limitada”

Restaurantes y arrocerías para celebrar el Día Mundial de la Paella si estás fuera de Valencia

Grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Murcia cuentan con estupendas opciones para disfrutar de una buena paella valenciana, siguiendo los estándares de este clásico plato levantino

Restaurantes y arrocerías para celebrar el Día Mundial de la Paella si estás fuera de Valencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Puigdemont considera que Ceuta y Melilla son “ciudades dentro de Marruecos” e invita a sus ciudadanos a decidir su soberanía en un referéndum

El juez Calama lleva tres meses esperando las explicaciones que Zapatero le prometió “en una semana” sobre las joyas de 1,3 millones encontradas en su despacho

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias de ocho menores migrantes por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en un centro de acogida

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

ECONOMÍA

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: rueda el balón en el Metropolitano y Mourinho y Simeone se vuelven a ver las caras 12 años después

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: rueda el balón en el Metropolitano y Mourinho y Simeone se vuelven a ver las caras 12 años después

La RFEF suspende el partido amistoso entre España y México en Ceuta

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid