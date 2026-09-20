Más de 35.000 personas han asistido al Festival·B en el Parc del Fòrum de Barcelona

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Barcelona, 20 sep (EFE).- Más de 35.000 personas han asistido a la 12.ª edición del Festival·B, que se ha celebrado durante tres días en el Parc del Fòrum de Barcelona, con una cuarentena de artistas como Guitarricadelafuente, Rusowsky, Yung Beef, Mushka, La Plazuela o Maria Arnal, que han actuado en cuatro escenarios.

Los organizadores consideran que el festival, en el que también han participado artistas como Natalia Lacunza, Akriila, MVRK, Juicy Bae, C. Marí, Pablopablo, Cupido, Jimena Amarillo, Biznaga, Sanguijuelas del Guadiana y Ángeles Toledano, se "reafirma como una de las grandes citas musicales de Barcelona", con un 85 % de sus asistentes jóvenes.

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Durante tres días, propuestas de diferentes lenguajes y géneros, desde el pop y las nuevas vanguardias, al indie de guitarras o expresiones de la música urbana como el rap, el trap, el reggaeton y la electrónica han sido protagonistas en el Parc del Fòrum.

El festival ha cerrado edición "reafirmando su apuesta para captar las claves del presente musical, dar espacio a las nuevas escenas y generar un punto de encuentro entre artistas y público joven".

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Los organizadores han destacado, por otra parte, que en torno a un 85 % de los asistentes provenían de Barcelona, lo que demuestra "la relación con la ciudad", que también se refleja en una programación "pensada desde Barcelona y para Barcelona, pero abierta a las diferentes escenas y corrientes que están transformando el panorama musical". EFE