Manuel Elvira se queda a las puertas del triunfo en el BMW PGA

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Redacción Deportes, 20 sep (EFE).- El estadounidense J.J. Spaun logró este domingo la victoria final en el Campeonato BMW PGA, uno del torneos de las Rolex Series del DP World Tour, tras una dura pugna con el español Manuel Elvira, que rozó el título en el club inglés Wentworth.

Spaun, de 36 años, número 17 del mundo y ganador US Open de 2025 firmó su primer título en el circuito europeo gracias a una última vuelta de 67 impactos (-5) para 271 totales (17 bajo par).

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El glfista de Los Ángeles aventajó en dos golpes un cuarteto formado por el propio Manuel Elvira. el número 2 del mundo, el norirlandés Rory McIlroy; el australiano Adam Scott y el inglés Aaron Rai.

El cántabro Manuel Elvira, de 30 año y 294 del mundo, estuvo rondando el que habría sido su primer título en un circuito en el que suma 87 torneos.

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Un eagle en el hoyo 17 le permitió alcanzar a Spaun en el liderato, pero un doble bogey en el 18 le impidió al menos optar a un desempate en busca de la victoria.

Manuel Elvira se quedó a las puertas de suceder en el palmarés del torneo a Miguel Ángel Jiménez como último español en ganarlo. Sigue contando como único título profesional el campeonato de España de profesionales de 2022.

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En cuanto al resto de españoles, Alejandro del Rey acabó con -12, Eugenio Chacarra con -11, David Puig con -8, Rafa Cabrera-Bello y Ncho Elvira con -7 y Ángel Ayora, con -6. EFE