Maíllo urge a Sánchez a replantearse sus relaciones con Marruecos y le afea que "le haga la campaña" a PP y Vox

24/07/2026 El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 24 de julio de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha valorado como "un reconocimiento merecido" la candidatura impulsada por el Gobierno de España para que la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, opte a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha considerado "de pocas luces" las críticas que desde algunos sectores se han realizado frente a dicha propuesta. POLITICA María José López - Europa Press

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a replantearse "urgentemente" todas sus relaciones con Marruecos a raíz del asalto masivo de inmigrantes en Ceuta y le ha afeado que insista en "hacer la campaña" al PP y Vox con esta crisis.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación de su informe político ante la reunión de la Coordinadora Federal, en el que Ceuta ha centrado buena parte de su discurso y en el que no ha ahorrado críticas al Gobierno, al que ha acusado de haber actuado "tarde, de forma errática y poco transparente y sin dimensionar la tragedia humanitaria --que se ha cobrado la vida de 145 personas-- y sus consecuencias políticas".

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Aunque ha querido dejar claro que Marruecos es "el responsable criminal" del "ataque híbrido" en Ceuta, "con el apoyo de Estados Unidos e Israel", el líder de IU ha criticado la "fallida" estrategia del PSOE en sus relaciones con el país vecino y su "errática" gestión de la crisis. Singularmente ha puesto de relieve el "fracaso" de la inteligencia española ante la amenaza que se avecinaba y ha pedido depurar responsabilidades.

Maíllo sostiene que "este ataque demuestra que la política de apaciguamiento con Marruecos, puesta en práctica por Pedro Sánchez y el PSOE, ha fracasado, lo que, a su juicio, obliga a España a replantearse de forma "urgente" todas sus relaciones con Marruecos. "Queremos buena vecindad, pero una vecindad leal y con cumplimiento de los acuerdos", ha dicho.

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VIVAS TIENE COMO "REHÉN" A SU POBLACIÓN

Además de Sánchez, Maíllo ha dirigido también sus dardos contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que ha censurado por "el giro irresponsable" que ha dado al pasar de una actitud "colaborativa" a ser ahora "portavoz de discursos incendiarios" y por tener como "rehén" a su propia población.

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"Hoy sigue insistiendo en otro de sus grandes errores en esta crisis: mantener a los migrantes en Ceuta en lugar de trasladarlos a la Península", ha denunciado el coordinador federal de IU, quien ha advertido de que esta presión a la población de Ceuta está provocando "violencia y tensión" en la convivencia, "de la que el PP y Vox no dejan de aprovecharse" para tratar de "tumbar" al Ejecutivo.

Por ello, pasados 50 días de la eclosión de la crisis en esa ciudad, Maíllo ha urgido "a cumplir con la ley, resolviendo cada expediente de acogida y asilo", y, mientras tanto, que los menores y el resto de inmigrantes sean trasladados a la Península.

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El líder de IU ha lamentado que la situación en Ceuta está impidiendo que se dé "el necesario impulso" a la agenda social del Gobierno por lo que, aprovechando el inicio del curso político, ha pedido a los suyos "ambición y trabajo" para conseguir logros, como la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad aprobada esta semana o la Ley que otorga la nacionalidad española al pueblo saharaui, con asuntos como la vivienda o la intervención de los precios de la cesta la compra.

Pero también "con más política pública feminista, más prevención, más concienciación, garantía de apoyo, acompañamiento e independencia económica para las víctimas" de la violencia machista, así como com la puesta en marcha, con investigación pública, de nuevas estrategias de prevención y de extinción de incendios.

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IU PREPARADA PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

En este escenario, Maíllo ha proclamado que IU está "preparada" para afrontar los procesos electorales que se avecinan en este curso con candidaturas que combinen "experiencia y renovación", que garanticen el relevo generacional y reflejen la diversidad de una clase trabajadora plural y multirracial.

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En este sentido, el portavoz de por Andalucía y coordinador federal de IU ha subrayado que este domingo el partido lanza el proceso para que sus simpatizantes y militantes elijan a su aspirante a las elecciones generales.

"Con esto ofrecemos un candidato al espacio político en el que nos queremos presentar: un amplio frente de izquierda que tenga la voluntad no solo de frenar a la extrema derecha y a la derecha, sino, sobre todo, de construir una alternativa y un proyecto de país".

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