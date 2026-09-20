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Luis Puertas (Ademar): "Hay que trabajar desde la autocrítica y la auto-exigencia"

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León, 20 sep (EFE).- El entrenador del Abanca Ademar, Luis Puertas, tras la derrota -segunda consecutiva en otras tantas jornadas disputadas- ante REBI Cuenca (32-35) ha insistido a los periodistas en que buscarán "trabajar desde la autocrítica y la auto-exigencia", de cara al partido del próximo viernes, de nuevo en León, ante Cangas Frigoríficos del Morrazo.

El técnico leonés se ve, pese al mal arranque de campeonato en la Liga Nexus Energía ASOBAL, "con ganas de seguir adelante y levantar el vestuario, confiando cien por cien en el trabajo y en los jugadores", aunque haya reconocido que no le gustan ciertas actitudes en alguno de ellos "con bajada de ánimo después de un fallo".

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Por ello confía en que salgan frente al equipo gallego, al que derrotaron en pretemporada, "a comernos la pista", "con ganas de dar un paso al frente y con la confianza suficiente para hacerlo". EFE

fps/erbq/arh

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