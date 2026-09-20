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Las frases de la jornada 7: "El Atlético y el CTA tienen que estar felices"

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Madrid, 20 sep (EFE).-

JOSE MOURINHO (Real Madrid), después de la derrota contra el Atlético de Madrid. “Podríamos ahorrarnos la conferencia de prensa. La historia del partido está aquí -mostró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos"

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DIEGO PABLO SIMEONE (Atlético Madrid) después de ganar al Real Madrid. "Te llames como te llames, ya sea Mourinho, Simeone o Flick. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Cuando se sale de esta línea, es peligroso".

HANSI FLICK (Barcelona), tras ganar en Sevilla. "Primeros ocho partidos (7 de LaLiga y uno de Champions), ocho victorias; es perfecto. Estoy feliz, muy feliz por haber ganado aquí en un partido complicado".,

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LUIS GARCÍA PLAZA (Sevilla) tras perder con el Barcelona. "Que Raphinha no esté nominado al Balón de Oro... Por eso no creo tanto en esos premios. Raphinha hace de todo. El Barcelona es un equipo de un nivel superlativo".

MANOLO GONZÁLEZ (Espanyol), derrotado por el Elche. "Hemos hecho un partido espantoso. Todo lo que podíamos hacer mal al defender las contras, precipitarnos en ataque... Hemos hecho el peor partido desde que estoy en Espanyol. Pido disculpas a la afición, aunque esto vale una mierda pedir disculpas a nadie"

MARTÍN ANSELMI (Elche) tras logar ante el Espanyol su primera victoria de la temporada. "Es un puntito de inflexión. Lo estábamos sintiendo en los partidos anteriores. Sentíamos que teníamos menos recompensa de lo que estábamos yendo a buscar. Ganar es un antídoto para todo, es lo mejor que nos pudo pasar para el parón".

JOSE BORDALÁS (Getafe), tras ganar al málaga: "Muy contentos con la victoria y los tres puntos. Sobre todo por los jugadores, por la afición. Necesitábamos la victoria. Esto es un sinvivir. Ese es el sentir mío y de los jugadores. Están haciendo un esfuerzo titánico y muchos aguantan con las fuerzas muy justas".

BEÑAT SAN JOSÉ (Rayo Vallecano) sobre su jugador Sergio Camello después de empatar en Pamplona contra el Osasuna. “Es un delantero supercompleto y si sigue con esta constancia competitiva irá a la selección. Por mucho que un jugador esté en plena forma, al final son perfiles. Se está demostrando que hay 'nueves' españoles muy, muy buenos. Estoy encantado con él”.

ANTE BUDIMIR (Osasuna), tras lograr ante el Rayo el gol 100 en LaLiga. "Muchas cosas me pasan por la cabeza porque cuando jugaba al fútbol en Croacia todos quería estar en las cinco ligas grandes de Europa, y en mi lista España estaba en último lugar, pero al final en Osasuna y Pamplona es donde me encuentro mejor. Los caminos de Dios son diferentes a los míos. Detrás de este gol hay muchas cosas. Estoy contento y motivado a por más”.

ANTONIO SIVERA (Alavés), que detuvo un penalti a Oihan Sancet en el partido ante el Athletic que supuso un punto para su equipo y cortó una larga racha sin parar un penalti. “Gracias a Dios, he podido cortar la racha, que obviamente para mí era importante, y sobre todo para el grupo, porque hay días que le puede permitir puntuar, y hoy ha sido así”.

EDIN TERZIC (Athletic) tras empatar sin goles ante Alavés. “Si me preguntas si hoy estoy contento y satisfecho con la forma en que jugamos, la respuesta es un no rotundo. Estuvimos muy imprecisos con el balón. No hicimos las cosas que veníamos haciendo las últimas semanas”.

JOSE ALBERTO (Racing), goleado ante el Celta. “Es un resultado muy duro, muy doloroso para nosotros porque creo que en la primera parte hemos estado bien hasta el segundo gol. Estábamos interpretando bien, generando muchas ventajas y progresando en el juego. Creo que hemos sido pocos agresivos en ese tramo final, todo lo contrario que el Celta”.

CLAUDIO GIRÁLDEZ (Celta), tras golear al Racing: "El resultado fue excesivo. La gente de dentro siempre ha confiado y hoy ha tenido su recompensa. Nuestra primera parte es mala, creo que es la peor que hemos hecho este año, y nos vamos 2-0 al descanso. El fútbol tiene estas cosas. Y a partir del 3-0 vimos a un equipo liberado, jugando muy bien. El resultado es excesivo”.

ÍÑIGO PÉREZ (Villarreal), después de sumar su segundo triunfo seguido, contra el Levante. “La gente estaba contenta con el proceso, pero necesitábamos victorias para generar confianza”.

ANTONIO HIDALGO (Deportivo) que empató contra el Betis. “Estoy muy contento, por el equipo y por la gente. Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal para reaccionar y estar vivos siempre dentro del partido. Lo que nos da nuestra gente es una diferencia abismal para nosotros. Nos han empujado y nos han sostenido; por eso, me voy contento por ese punto”.

MANUEL PELLEGRINI (Betis) que empató ante el Deportivo. “Sumar 16 de 21 es un rendimiento altísimo para cualquier equipo que pretende pelear por algo, así que en líneas generales no tengo mayores reproches que hacer. El inicio de Liga es bueno, y a eso le sumamos los tres puntos de la Liga de Campeones”. EFE

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