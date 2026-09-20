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La Policía dispara al aire en Ceuta en una protesta contra la llegada de una asociación pamplonesa

23/10/2023 La Policía Nacional detiene a varias personas en Ceuta por delitos relacionados con la Extranjería. La Policía Nacional ha lanzado disparos al aire en la tarde de este domingo durante una protesta organizada por vecinos de Ceuta contra la llegada de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, a cuyos miembros han acusado de "radicales", "proetarras" y de venir para "romper la convivencia". POLITICA POLICÍA NACIONAL
23/10/2023 La Policía Nacional detiene a varias personas en Ceuta por delitos relacionados con la Extranjería. La Policía Nacional ha lanzado disparos al aire en la tarde de este domingo durante una protesta organizada por vecinos de Ceuta contra la llegada de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, a cuyos miembros han acusado de "radicales", "proetarras" y de venir para "romper la convivencia". POLITICA POLICÍA NACIONAL
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La Policía Nacional ha lanzado disparos al aire en la tarde de este domingo durante una protesta organizada por vecinos de Ceuta contra la llegada de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, a cuyos miembros han acusado de "radicales", "proetarras" y de venir para "romper la convivencia".

En torno a medio centenar de personas se ha concentrado pasadas las 18.45 horas, en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, por donde estaba previsto que llegara el grupo navarro el furgoneta, como ellos mismos habían avisado días atrás en sus redes sociales.

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Pasadas las 20.15 horas, algunos de los allí presentes han paralizado el paso de un vehículo cuyo copiloto, según han asegurado algunos de los manifestantes, comenzó a grabarles y a burlarse de ellos.

Algunos de los participantes en la protesta comenzaron a lanzarle huevos al coche y a zarandearlo, lo que ha requerido de la intervención inmediata de los agentes de Policía allí desplegados.

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La persona que conducía el coche ha resultado ser la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras. El líder de la formación, Mohamed Mustafa, lo ha confirmado por sus redes sociales, y ha informado de que Ferreras ya se ha personado en Comisaría para denunciar lo sucedido.

El episodio ha provocado un aumento de la tensión que ha derivado en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de Policía. Al llegar refuerzos, los antidisturbios han lanzado disparos al aire. Los ceutíes han respondido a la acción gritándoles a los policías: "¡Id al Trampolín!".

La asociación Negu Gorriak/Derecho a Techo anunció el pasado viernes que viajaría a Ceuta con ayuda humanitaria y con el objetivo principal de "poner el cuerpo como escudo ante la violencia sin precedentes que están sufriendo las personas refugiadas".

Los vecinos presentes en la movilización para recibir al grupo navarro han manifestado su contrariedad a que "radicales" viajen a Ceuta para tensar el ambiente.

"Aquí no queremos radicales. No tiene que venir nadie a hacerse cargo de los migrantes, se hace cargo el gobierno de la ciudad y de la nación", ha dicho una de las vecinas.

Otro de los participantes ha invitado a los miembros de la entidad a llevar su ayuda humanitaria a Marruecos, donde "les hace más falta". "Tienen unos planes que son incompatibles con la convivencia que tenemos aquí en Ceuta", ha añadido.

El grupo pamplonés afirmó en el anuncio difundido en redes sobre su visita a Ceuta que traerían "desobediencia" y "resistencia" frente a la supuesta violencia que, según ellos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército imponen contra los "refugiados", como ellos llaman a las personas migrantes en situación irregular que están en la ciudad desde la entrada masiva.

El colectivo sostiene que las condiciones de vida de los migrantes en Ceuta "empeoran de forma paralela al trato recibido por la policía y el ejército" y denuncia lo que considera una "zona altamente militarizada", así como supuestos "ataques racistas y fascistas" y una actuación violenta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sus mensajes no han gustado entre la sociedad ceutí, que desde que tuvo conocimiento de su llegada comenzó a difundir carteles llamando a la ciudadanía a concentrarse contra su visita. Se propusieron "echarlos", como hicieron con los grupos de ultraderecha, como Núcleo Nacional o Alvise Pérez, llegados hace más de un mes.

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EuropaPress

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