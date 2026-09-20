La Legión cumple 106 años con la mirada puesta en la vanguardia del combate

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Almería, 20 sep (EFE).- La Brigada de la Legión ha conmemorado este domingo en Viator (Almería) el 106 aniversario fundacional de la Legión con una jornada de puertas abiertas y una parada militar en la que su jefe, el general Juan Carlos Moreno Arenas, ha llamado a mantenerse "a la vanguardia" del Ejército en la preparación para el combate.

"Los conflictos podrán cambiar de rostro, pero siempre seguirán resolviéndose gracias a hombres y mujeres capaces de cumplir con su deber cuando las circunstancias se vuelven más difíciles", ha afirmado Moreno Arenas, según la nota difundida por la brigada.

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El acto, celebrado en la base Álvarez de Sotomayor, ha estado presidido por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava.

En su intervención, el jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' ha reivindicado la vigencia del espíritu legionario ante las transformaciones de la sociedad y los cambios en los conflictos, y ha sostenido que una unidad de choque nace, sobre todo, de una manera de entender el deber y el servicio a España.

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"Hoy no conmemoramos simplemente el nacimiento de una unidad militar. Celebramos la vigencia de un ideal", ha señalado.

Moreno Arenas ha pedido situarse en vanguardia tanto en eficacia y disponibilidad como en motivación, ejemplaridad, lealtad, compañerismo y preparación para el combate, con el objetivo de construir una unidad "comprometida y moderna".

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También ha reafirmado que la brigada está preparada para ser empleada donde se ordene y mantiene su compromiso con el cumplimiento de la misión.

La conmemoración ha acercado la Legión a los asistentes mediante visitas a la sala museística, una exposición de materiales, una retreta militar y una exhibición de las escuadras de gastadores.

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En el patio de armas han formado las unidades legionarias con base en Viator, acompañadas por la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la brigada, bajo el mando del coronel José Manuel Sánchez Arribas, jefe del Tercio 'Don Juan de Austria', tercero de la Legión.

La parada ha incluido la entronización del Cristo de la Buena Muerte, la incorporación de la enseña nacional y la lectura del real decreto de creación de la Legión.

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Durante la ceremonia, el personal que deja la unidad por su pase a la reserva ha renovado el juramento a la bandera.

Además, se han entregado títulos de Legionario de Honor, becas y premios de cofradías y hermandades, y se han impuesto condecoraciones a personal militar y civil.

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El homenaje a quienes dieron su vida por España, con una descarga de fusilería, ha precedido a la Canción del Legionario y a la recitación de los espíritus del Legionario y de Disciplina.

Un desfile a pie y motorizado ha cerrado el acto. EFE

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