La francesa Burel remonta y arrolla a Herrero y gana el Open Internacional de València

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Valencia, 20 sep (EFE).- La tenista francesa Clara Burel se hizo con la victoria en la final del BBVA Open Internacional Valencia disputada este domingo al imponerse a la valenciana Alicia Herrero por dos sets a uno (6-4, 0-6 y 2-5) después de remontar el primer set y de ganar con contundencia las otras dos mangas.

La final comenzó con dominio de Burel, que controlaba el juego con derechas lejanas y con voleas cerca de la red. La francesa rompió el saque de Herrero en el primer juego de la final y lo hizo bueno dominando su saque posterior con golpes duros y secos. Incluso llegó a tener un 0-40 a su favor en el tercer juego, pero Herrero se rehizo y defendió su saque para seguir con opciones en el primer set (1-2).

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Aunque Burel logró mantenerse firme con su servicio, ya no dominaba tan a placer. La tenista valenciana comenzó a ganar presencia en la pista y fue capaz de empatar la final gracias a un error no forzado de Burel que perdía su servicio. La tónica había cambiado y ahora los golpes duros y secos eran de Herrero, que ganó los últimos tres juegos consecutivos para cerrar la primera manga.

Con un 0-40 a su favor rompió el saque de Burel y con otro 40-0 dominó su servicio para ponerse por delante por primera vez en la final y para restar para ganar el primer set. Llegó a tener otro 0-40 a su favor y aunque Burel trató de mantener sus opciones, Herrera lo cerró en el quinto punto (6-4).

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El guión giró por completo en la segunda manga. Burel dio un paso adelante y recuperó el control de la final. Comenzó rompiendo una vez más el saque de Herrero y con la confianza a su favor movía por la pista de lado a lado a su rival agotando a su rival. Además, se permitió el lujo de cerrar su saque con una dejada de bella factura (3-0).

Con todo en contra, Herrero no pudo defender su saque en todo el set y Burel lo cerró por la vía rápida defendiendo su servicio con un saque directo en un set sin historia (6-0).

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En el tercer set sí se mantuvo la dinámica y Burel continuó sin dar opciones a Herrero.Volvió a romper el saque en el primer punto y a ganar su servicio en el siguiente. La española intentó reengancharse a final con su saque, pero no pudo hacer buenas dos pelotas de ‘break’ y Burel aprovechó la oportunidad para encarrilar su final (1-4).

De nuevo la francesa controlaba toda la pista y desesperaba a Herrero con su primer servicio, con sus golpes de derecha y con unas dejadas que no encontraron respuesta. Herrero tuvo tiempo para salvar un servicio más, pero Burel sacó para ganar el título y selló su victoria con un golpe a la red de la valenciana.

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Antes de la final individual se disputó la final de dobles. La pareja formada por Naima Karamoko y Dalila Jakupovic dominó a la española Irene Burillo y a la argentina Nicole Fossa y se impusieron por dos sets a cero (6-2 y 6-3). EFE

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