La Copa del Mundo aterriza en Málaga para iniciar una gira por 25 ciudades de España

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Málaga, 20 sep (EFE).- El trofeo de la Copa del Mundo que España ganó el pasado julio en Estados Unidos se puede ver desde este domingo en Málaga, donde la exposición ‘Reyes del Mundo’ comenzó un recorrido por veinticinco ciudades de todo el país.

En la inauguración oficial de la muestra ‘Reyes del Mundo’ en Málaga, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, destacó que la Copa del Mundo seguirá después su itinerario por otras veinticinco ciudades de todas las comunidades autónomas de España, porque quieren "en todas", aseguró.

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“Traemos una exposición que espero que les enamore. La RFEF asume todo el gasto y la entrada será gratuita. Y si alguien se queda sin poder verla en esta ocasión, les digo que volveremos”, avanzó Louzán.

“En todo caso queremos hacerla para que toque a todas las comunidades autónomas durante dos, tres o cuatro días. En aquellas más extensas de territorio la van a tener en dos ciudades, como es el caso de Andalucía [Sevilla y Málaga]”, apuntó.

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Los visitantes de la muestra podrán ver también un vídeo narrado por el seleccionador Luis de la Fuente repasando los mejores momentos del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos; los trofeos de mejor jugador de Rodri Hernández y mejor portero de Unai Simón; las botas originales con las que Pedro Porro marcó a Francia; o la camiseta que portó Ferrán Torres contra Portugal.

La exposición 'Reyes del Mundo' ofrecerá en Málaga los siguientes horarios: este domingo, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas; y el lunes 21 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00, ambos días en el Patio de Banderas del Ayuntamiento malagueño.

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Debido a que se agotaron todas las entradas a través del portal oficial de la RFEF, la Copa del Mundo pasará a estar expuesta el martes 22 en el Museo Pompidou Málaga de 10.00 a 21.00 horas, sin necesidad de entradas y por orden de llegada.

El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, manifestó en el acto de inauguración su agradecimiento por el “gesto de que piensen en Málaga para esta exposición que recorrerá España, un país ejemplo en ser los primeros en el mundo”.

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Por su parte, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, dio las gracias “a esta bonita ciudad que siempre recibe con los brazos abiertos” y lo definió como “un día histórico por tener la Copa aquí, tras darle al mundo una imagen de valores, de cohesión y de enseñar a los niños cómo se consiguen logros de forma ejemplar”. EFE

afl/cc/ism

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