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Kirian Rodríguez revela que ha superado una posible nueva recaída de su enfermedad

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Las Palmas de Gran Canaria, 20 sep (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha revelado este domingo, tras la derrota en casa ante el Burgos CF (1-2), que hace dos meses los médicos le comentaron la posibilidad de haber podido sufrir una nueva recaída del cáncer, pero esta misma semana le confirmaron que fue una falsa alarma y que puede seguir jugando al fútbol.

El capitán del equipo amarillo manifestó al término del choque a la emisora oficial del club, UD Radio, que para él no supone una anécdota cumplir 200 partidos oficiales con el equipo amarillo precisamente este domingo, debido a esa difícil situación que ha vivido casi en la intimidad.

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"No han sido meses fáciles para mí; en julio me encontraron una posibilidad de recaída y todo parecía que me tocaba parar, pero justo el miércoles me dieron la noticia de que no era así, que estaba todo bien, todo limpio", relató con voz entrecortada.

Kirian no esconde que en su casa "no había tranquilidad, porque mi mente no me dejaba estar tranquilo", y que esa situación solo la conocían su familia y algunos de sus compañeros de equipo, hasta que este domingo lo ha revelado a todo el vestuario.

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"Por eso me importaba mucho llegar a estos 200 partidos, lo estaba deseando. Después de lo duro que han sido estos meses, estoy muy contento y dando gracias para que puedan ser muchos más", aseguró a los medios oficiales del club, conteniendo la emoción.

Al jugador tinerfeño le fue diagnosticado un linfoma de Hodgkin que le obligó a apartarse del fútbol en agosto de 2022, y aunque superó la enfermedad en enero de 2023, sufrió una recaída a principios de 2025, por lo que tuvo que volver a parar hasta septiembre de ese año, cuando recibió el alta médica. EFE

rg/jl

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