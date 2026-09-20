Espana agencias

Jorge Martín, a pesar de ser segundo afirma que ha sido "un gran 'finde' "

Guardar

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que tras acabar segundo el Gran Premio de Austria de MotoGP reforzó su liderato en el Mundial, afirmó que para él "ha sido un gran 'finde' ".

"Hemos encontrado otra vez la velocidad y el liderato, al final, va y viene, eso ya lo dije hace un par de carreras, no es algo que me preocupe, la verdad, pero sí que es verdad que tener otra vez esa velocidad, tener una buena condición física después de las dudas que tenía desde Misano, me hace estar contento con el fin de semana", ha señalado Martín a los medios de comunicación tras la carrera.

PUBLICIDAD

"Está claro que hoy quería pelear por esa victoria", explica Jorge Martín, quien no obstante ha reconocido que "hoy era muy difícil pelear con Pedro".

Dijo haberlo intentado "hasta el final", pero que sabía perfectamente dónde hacía Acosta las diferencias y que ha estado "sorprendente", además de darle la "enhorabuena" y que lo intentará "en la próxima".

PUBLICIDAD

En el lado positivo, Jorge Martín confirmó que, por ahora, no se operará del síndrome compartimental pues "lo que menos me apetece es abrirme el brazo y quitarme ninguna fascia", para agregar que lo que le apetece es "descansar".

Y destacó que al haber tenido dos carreras seguidas seguramente no ha podido recuperarse "al ciento por ciento" aunque ha podido "rendir sin problemas", lo que para él es una "gran noticia" porque afirmó tener dudas al respecto.

"Hoy en carrera he podido pilotar muy bien", aunque ha sido "una carrera difícil en lo físico", pero que al final la había "gestionado bien", reconoció Jorge Martín, ahora con doce puntos de ventaja en la provisional del Mundial sobre su compatriota Marc Márquez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ultraderecha vuelve a ganar en las elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los sondeos a pie de urna: Friedrich Merz dice que los resultados son un “desastre”

El partido de ultraderecha ha crecido un 21,3% con respecto a las elecciones de 2021, pero los socialdemócratas se quedan muy cerca como segunda fuerza

La ultraderecha vuelve a ganar en las elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los sondeos a pie de urna: Friedrich Merz dice que los resultados son un “desastre”

El rey Juan Carlos recoge en Francia el Premio Saint-Simon acompañado de sus nietas: “Dondequiera que viva, perteneceré siempre a España”

El rey emérito ha asegurado que la decisión de escribir ‘Reconciliación’ fue “más temeraria que prudente”

El rey Juan Carlos recoge en Francia el Premio Saint-Simon acompañado de sus nietas: “Dondequiera que viva, perteneceré siempre a España”

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

La Policía Nacional investiga el origen del fuego y maneja como hipótesis inicial que pudo ser provocado

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

Cómo hacer un bizcocho de natillas: una receta sencilla y tradicional lista en menos de una hora

Este postre tiene ingredientes fáciles de conseguir y es una opción perfecta para realizar un dulce casero

Cómo hacer un bizcocho de natillas: una receta sencilla y tradicional lista en menos de una hora

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

Hacienda exige un mínimo de tres años de residencia continuada para reconocer la condición de vivienda habitual, y otorga un margen de dos años para vender tras un traslado

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ultraderecha vuelve a ganar en las elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los sondeos a pie de urna: Friedrich Merz dice que los resultados son un “desastre”

La ultraderecha vuelve a ganar en las elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los sondeos a pie de urna: Friedrich Merz dice que los resultados son un “desastre”

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

Meloni quiere prohibir el uso de burkas y limitar el número de estudiantes extranjeros en las aulas: “Es impensable que los niños italianos se sientan acorralados por ser minoría”

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

La RFEF suspende el partido amistoso entre España y México en Ceuta

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición