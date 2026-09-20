Iñigo Pérez: “Estoy muy orgulloso de la reacción del equipo”

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Vila-real (Castellón), 20 sep (EFE).- El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, aseguró este domingo, tras la victoria ante el Levante, que se siente “muy orgulloso” de la reacción de su equipo en las últimas jornadas, en las que ha enlazado dos triunfos consecutivos.

“La gente estaba contenta con el proceso, pero necesitábamos victorias para generar confianza”, dijo el navarro, que admitió que al Villarreal aún le pesa en el manejo de los partidos las malas experiencias vividas en el inicio del curso.

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“Hacemos muchas cosas bien, pero nos condenan con goles los errores individuales. Tenemos muchas ocasiones, marcamos por fin y ellos empatan en la siguiente jugada. Eso puede que reactive el temor”, explicó.

“No hemos estado finos, pero espero que el parón nos ayude a coger poso”, añadió el entrenador, que destacó el “impacto” que ha generado Illias Akomach en los dos últimos partidos.

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“Esa versión mágica la tiene, pero le tenía que añadir datos y números”, incidió sobre el marroquí Iñigo Pérez, que también ensalzó la calidad de Alberto Moleiro y su capacidad para moverse en la media punta.

El navarro, por último, aseguró que tiene ganas de desconectar durante el parón “tras varias semanas con una carga emotiva importante” y deseó que el Villarreal logre acabar en las próximas jornadas “con el debe de encajar gol” en todos los partidos. EFE

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pvb/cta