Grimaldo y Jonathan David dan el derbi al Atlético (2-1)

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Madrid, 20 sep (EFE).- Los goles de Alejandro Grimaldo, de penalti en el minuto 53, y del canadiense Jonathan David, en el 59, dieron la victoria al Atlético de Madrid (2-1) en el derbi ante un Real Madrid que recortó distancias en el minuto 89 con un tanto del alemán Antonio Rüdiger.

El partido, tras una primera mitad espesa, cambió por completo en el minuto 53. Penalti y expulsión de Dean Huijsen tras un agarrón sobre Giuliano Simone. La acción que desequilibró el derbi madrileño.

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EFE

omb/ism