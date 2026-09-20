Funes: "Tenemos cosas a las que agarrarnos"

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Getafe (Madrid), 20 sep (EFE).- Juan Funes, entrenador del Málaga, lamentó la derrota de su equipo frente al Getafe (1-0), aseguró que sus jugadores hicieron "muchas cosas bien" pese al escaso premio y afirmó que, aunque todavía deben mejorar especialmente en el último tercio, tienen "cosas a las que agarrarse" para revertir su situación.

"Con Villarreal lo admitimos, que fue un partido duro. Hoy creo que compitiendo se han sentido bien. Han hecho muchas cosas bien y han obtenido poco premio. Pero la sensación en el juego ha sido muy buena. Todo el mundo sabe de la dificultad de jugar aquí los partidos y el equipo ha estado muy bien, con mucho aplomo", declaró en rueda de prensa.

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Funes destacó que su equipo tuvo mantuvo sus opciones hasta el final, incluso después del tanto de Iván Azón en el minuto 85.

"Hemos tenido fe y han trabajado hasta el final. Hoy habría sido doloroso si nos hubiesen pasado por encima. Ellos ya han jugado partidos en los que han visto que pueden competir y muy bien. Hay que ajustar cosas, pero tenemos cosas a las que agarrarnos, señaló.

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Además, lamentó especialmente la acción que decidió el encuentro, nacida después de un saque de esquina favorable a su equipo que terminó en una transición del Getafe.

"Nos precipitamos en el saque. Es el querer ganar. Estábamos bien, con ocasiones. Había que tener tranquilidad ahí. Y una vez que lo cogen, tener más orden para que lo que ocurre no pase. Y defendiendo con inferioridad, pues han encontrado ventaja", explicó.

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En ese sentido, reconoció que la derrota fue especialmente dolorosa por el desarrollo del encuentro y por las ocasiones de las que dispuso su equipo.

"Ha sido una pena. Hicimos méritos para hacer goles y no ha llegado ninguno. Fuimos a por los tres puntos y no nos llevamos ninguno. Sobre todo por cómo se produce el gol, después de un córner y en una transición que no tenía que haberse producido. Ahora tenemos que mantenernos firmes en la competición y estoy convencido de que las victorias van a llegar", afirmó.

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Asimismo, incidió en la necesidad de que su equipo mejore cerca del área rival después de un inicio de temporada en el que, a su juicio, ha conseguido competir en buena parte de sus encuentros.

"Es un poco tomarle el pulso a la categoría. Están haciendo cosas bien. El del Villarreal o el Real Madrid costó competir, pero los otros sí que han competido. Quizá con algo más de determinación estaríamos en otra situación. Tendríamos que mejorar en el área, en el último tercio. Eso puede ser muy determinante en todo lo que ocurra", apuntó.

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Funes insistió en esa falta de contundencia ofensiva como uno de los aspectos que pueden cambiar la dinámica de su equipo.

"Creo que hay cosas que el equipo hace bien pero hay que mejorar la determinación en el último tercio. Una vez que lleguemos arr1iba, hay que hacer más daño. Hoy la primera mitad hemos hecho méritos para hacer un primer gol. Sin embargo no te vas con premio. A poco que el equipo tenga más determinación todo va a cambiar. Con ventaja en el marcador, habrá una oportunidad de hacer otras cosas", añadió.

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También explicó sus decisiones en ataque y los minutos concedidos a Adrián Niño, que regresaba de una lesión.

"Adrián Niño venía de lesión. No podemos ponerlo demasiado. Terminó muy cansado el otro día. Tenemos confianza en Eneko, que hizo buena primera mitad. Puso mucha oposición a los centrales y se recogieron segundas acciones. Tenía amarilla y de otro modo le habríamos sostenido algo más. Queríamos ir a por el partido y cuando entró Adrián decidimos que entrara Chupe. Igual nos debilitamos por dentro y nos ha debilitado no haber estado acertados en el último tercio", manifestó.

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Sobre una acción revisada durante el encuentro, Funes evitó valorar la decisión arbitral y confió en el funcionamiento de la tecnología.

"Al principio decían que había sido gol, no sabían luego decirnos. Han tardado mucho tiempo. Al final ellos deciden y en este caso, al final imagino que la tecnología habrá funcionado bien. No tengo ni idea", dijo.

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Por último, reconoció el golpe que supone marcharse sin puntos del Coliseum, aunque reclamó mirar hacia delante.

"Un golpe duro. Teníamos una ilusión tremenda. Si miramos atrás arreglamos poco. Hay que pensar en mejorar. El equipo tiene un margen de mejora muy grande a nivel individual y colectivo. Hay que ser capaces de competir mejor y cuando empecemos a sumar puntos veremos las cosas de forma distinta", concluyó. EFE