Este lunes, cielos despejados en gran parte de España y temperaturas elevadas en el norte

Guardar

Madrid, 20 sep (EFE).- Los cielos despejados predominarán este lunes en España debido a las altas presiones que provocarán estabilidad en la mayor parte del territorio y temperaturas elevadas en la mitad norte, aunque en Cádiz volverá a soplar levante fuerte.

Poca nubosidad durante la jornada salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en regiones de Galicia, área cantábrica, Alto Ebro, Baleares, Mediterráneo sur y oeste de Alborán, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

Solo existe probabilidad, baja, de alguna llovizna en Melilla y en el área del Estrecho.

En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o despejado en el resto, con posible presencia de calima en altura y de ascensos notables en medianías y zonas altas.

PUBLICIDAD

Las máximas aumentarán en la mitad norte, sobre todo en el noreste y el noroeste, así como en los archipiélagos, pudiendo superar los 35 grados en depresiones del suroeste peninsular, puntos de Galicia y zonas bajas de Cataluña.

Ascenso también de las mínimas en la mitad norte peninsular y Canarias, pero descenso en el sureste, aunque se darán aún noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir.

PUBLICIDAD

Soplará levante con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, tendiendo a amainar, y moderado en Alborán; viento moderado en el Cantábrico y algún intervalo fuerte en Canarias y litorales del sureste y de Galicia; y flojo en el resto, con intervalos moderados de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de cierzo en el Ebro.

- GALICIA: poco nuboso o despejado salvo nubosidad baja a primeras y últimas horas en zonas de interior de Lugo y en el entorno de Mondoñedo, con posibilidad de brumas y nieblas ocasionales y nubes altas al final del día; temperaturas en ligero ascenso, más acusado en máximas sierras del norte y centro de Lugo; viento flojo variable en el interior, del norte en el litoral occidental y del este en el cantábrico, más intenso desde Estaca de Bares hasta Finisterre.

PUBLICIDAD

- ASTURIAS: poco nuboso en la mitad sur y nuboso en la norte con nubes bajas y probabilidad de brumas en toda la comunidad que evolucionarán a nubes altas; temperaturas en ascenso; viento del este, moderado en el litoral y flojo en el interior, con intervalos de variable.

- CANTABRIA: intervalos de nubes altas pero despejado por la tarde; temperaturas en ligero ascenso; y viento del este, moderado en el litoral y flojo en el interior, con intervalos de variable.

PUBLICIDAD

- PAÍS VASCO: intervalos de nubes altas, pero despejado por la tarde; mínimas en ascenso; viento flojo variable, del norte en horas centrales.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o con nubes altas, con alguna nube baja en extremo nororiental a primeras horas; temperaturas en ligero ascenso, generalizado a las máximas; viento flojo variable o del noreste.

PUBLICIDAD

- NAVARRA: intervalos nubosos de nubes altas a primeras horas, pero despejado por la tarde; ascensos ligeros en la Ribera; viento flojo del norte, moderado por la tarde al sur de Tafalla.

- LA RIOJA: despejado o con nubes altas; máximas en ligero ascenso; con viento del noroeste en el valle, flojo variable en la sierra.

- ARAGÓN: nubes altas matutinas, despejado a últimas horas de la tarde; temperaturas en ascenso; con viento flojo variable, moderado del noroeste en depresión del Ebro, del norte en el sistema Ibérico y del oeste en Huesca.

PUBLICIDAD

- CATALUÑA: nuboso por la mañana, muy nuboso con nubes altas por la tarde; máximas en ascenso, notable en puntos del litoral de Tarragona, prelitoral de Barcelona y Ampurdán, donde serán significativamente altas; viento moderado de noroeste a primeras horas en litoral de Tarragona, tendiendo más tarde al sur; flojo del oeste en el interior, flojo del norte en valle de Arán y moderado en el Ampurdán en horas centrales.

- EXTREMADURA: despejado o con nubes altas; temperaturas sin cambios; viento flojo variable, del este con algún intervalo de moderado en horas centrales.

- COMUNIDAD DE MADRID: despejado que tenderá a intervalos nubosos de nubes altas en la sierra y por la tarde en el resto de la comunidad; mínimas en ligero ascenso en la sierra, máximas en ascenso; y viento flojo del norte, variable a partir de mediodía.

PUBLICIDAD

- CASTILLA-LA MANCHA: despejado que tenderá a poco nuboso con nubes altas a partir de mediodía; mínimas en ligero ascenso en los Montes de Toledo y sierra de Guadalajara, máximas en aumento, más ligero en mitad occidental; y viento flojo del este con intervalos de moderado a partir de mediodía.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral sur y nubes generalizadas durante el día; mínimas en ascenso en interior de Castellón, máximas en ascenso; y viento flojo variable, del sur en el tercio norte y del este en el resto al mediodía.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado excepto en el Mar Menor, con intervalos de nubes bajas sin descartar precipitaciones débiles, pero tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía; mínimas en descenso; con viento flojo variable, del este por la tarde.

- BALEARES: poco nuboso y con baja probabilidad de bancos de niebla en Mallorca; temperaturas diurnas en ligero ascenso; y viento flojo del norte y, más tarde, del oeste, con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales; mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso en el interior oriental y en descenso en litoral mediterráneo oriental.

Viento flojo del este, moderado en el litoral mediterráneo oriental y provincia de Cádiz, con rachas muy fuertes a primeras horas, de hasta 80 kilómetros por hora.

- CANARIAS: intervalos de nubes medias y altas en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este en la primera mitad del día, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasiones de madrugada al este de La Palma; calima en altura de islas orientales, menos probable y más ligera en Tenerife.

Mínimas en ascenso en zonas altas, máximas en ascenso más significativo en medianías, con valores de 32 grados en vertiente sur y oeste de Gran Canaria y en el sur de islas orientales; viento flojo o moderado del noreste, con brisas en costas durante primera mitad de día y moderado por la tarde; en cumbres centrales de Tenerife, viento del suroeste fuerte con probabilidad de rachas muy fuertes. EFE