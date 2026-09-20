Espana agencias

Este lunes, cielos despejados en gran parte de España y temperaturas elevadas en el norte

Guardar

Madrid, 20 sep (EFE).- Los cielos despejados predominarán este lunes en España debido a las altas presiones que provocarán estabilidad en la mayor parte del territorio y temperaturas elevadas en la mitad norte, aunque en Cádiz volverá a soplar levante fuerte.

Poca nubosidad durante la jornada salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en regiones de Galicia, área cantábrica, Alto Ebro, Baleares, Mediterráneo sur y oeste de Alborán, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

Solo existe probabilidad, baja, de alguna llovizna en Melilla y en el área del Estrecho.

En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o despejado en el resto, con posible presencia de calima en altura y de ascensos notables en medianías y zonas altas.

PUBLICIDAD

Las máximas aumentarán en la mitad norte, sobre todo en el noreste y el noroeste, así como en los archipiélagos, pudiendo superar los 35 grados en depresiones del suroeste peninsular, puntos de Galicia y zonas bajas de Cataluña.

Ascenso también de las mínimas en la mitad norte peninsular y Canarias, pero descenso en el sureste, aunque se darán aún noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir.

Soplará levante con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, tendiendo a amainar, y moderado en Alborán; viento moderado en el Cantábrico y algún intervalo fuerte en Canarias y litorales del sureste y de Galicia; y flojo en el resto, con intervalos moderados de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de cierzo en el Ebro.

- GALICIA: poco nuboso o despejado salvo nubosidad baja a primeras y últimas horas en zonas de interior de Lugo y en el entorno de Mondoñedo, con posibilidad de brumas y nieblas ocasionales y nubes altas al final del día; temperaturas en ligero ascenso, más acusado en máximas sierras del norte y centro de Lugo; viento flojo variable en el interior, del norte en el litoral occidental y del este en el cantábrico, más intenso desde Estaca de Bares hasta Finisterre.

- ASTURIAS: poco nuboso en la mitad sur y nuboso en la norte con nubes bajas y probabilidad de brumas en toda la comunidad que evolucionarán a nubes altas; temperaturas en ascenso; viento del este, moderado en el litoral y flojo en el interior, con intervalos de variable.

- CANTABRIA: intervalos de nubes altas pero despejado por la tarde; temperaturas en ligero ascenso; y viento del este, moderado en el litoral y flojo en el interior, con intervalos de variable.

- PAÍS VASCO: intervalos de nubes altas, pero despejado por la tarde; mínimas en ascenso; viento flojo variable, del norte en horas centrales.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o con nubes altas, con alguna nube baja en extremo nororiental a primeras horas; temperaturas en ligero ascenso, generalizado a las máximas; viento flojo variable o del noreste.

- NAVARRA: intervalos nubosos de nubes altas a primeras horas, pero despejado por la tarde; ascensos ligeros en la Ribera; viento flojo del norte, moderado por la tarde al sur de Tafalla.

- LA RIOJA: despejado o con nubes altas; máximas en ligero ascenso; con viento del noroeste en el valle, flojo variable en la sierra.

- ARAGÓN: nubes altas matutinas, despejado a últimas horas de la tarde; temperaturas en ascenso; con viento flojo variable, moderado del noroeste en depresión del Ebro, del norte en el sistema Ibérico y del oeste en Huesca.

- CATALUÑA: nuboso por la mañana, muy nuboso con nubes altas por la tarde; máximas en ascenso, notable en puntos del litoral de Tarragona, prelitoral de Barcelona y Ampurdán, donde serán significativamente altas; viento moderado de noroeste a primeras horas en litoral de Tarragona, tendiendo más tarde al sur; flojo del oeste en el interior, flojo del norte en valle de Arán y moderado en el Ampurdán en horas centrales.

- EXTREMADURA: despejado o con nubes altas; temperaturas sin cambios; viento flojo variable, del este con algún intervalo de moderado en horas centrales.

- COMUNIDAD DE MADRID: despejado que tenderá a intervalos nubosos de nubes altas en la sierra y por la tarde en el resto de la comunidad; mínimas en ligero ascenso en la sierra, máximas en ascenso; y viento flojo del norte, variable a partir de mediodía.

- CASTILLA-LA MANCHA: despejado que tenderá a poco nuboso con nubes altas a partir de mediodía; mínimas en ligero ascenso en los Montes de Toledo y sierra de Guadalajara, máximas en aumento, más ligero en mitad occidental; y viento flojo del este con intervalos de moderado a partir de mediodía.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral sur y nubes generalizadas durante el día; mínimas en ascenso en interior de Castellón, máximas en ascenso; y viento flojo variable, del sur en el tercio norte y del este en el resto al mediodía.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado excepto en el Mar Menor, con intervalos de nubes bajas sin descartar precipitaciones débiles, pero tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía; mínimas en descenso; con viento flojo variable, del este por la tarde.

- BALEARES: poco nuboso y con baja probabilidad de bancos de niebla en Mallorca; temperaturas diurnas en ligero ascenso; y viento flojo del norte y, más tarde, del oeste, con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales; mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso en el interior oriental y en descenso en litoral mediterráneo oriental.

Viento flojo del este, moderado en el litoral mediterráneo oriental y provincia de Cádiz, con rachas muy fuertes a primeras horas, de hasta 80 kilómetros por hora.

- CANARIAS: intervalos de nubes medias y altas en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este en la primera mitad del día, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasiones de madrugada al este de La Palma; calima en altura de islas orientales, menos probable y más ligera en Tenerife.

Mínimas en ascenso en zonas altas, máximas en ascenso más significativo en medianías, con valores de 32 grados en vertiente sur y oeste de Gran Canaria y en el sur de islas orientales; viento flojo o moderado del noreste, con brisas en costas durante primera mitad de día y moderado por la tarde; en cumbres centrales de Tenerife, viento del suroeste fuerte con probabilidad de rachas muy fuertes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Grand Coral: así se construyó la operación inmobiliaria en México que llega a juicio en España más de 10 años después

El proceso aborda la financiación de un desarrollo turístico en la Riviera Maya con apoyo de Bancaja y Banco de Valencia, bajo sospecha de trasladar el riesgo a las entidades

Grand Coral: así se construyó la operación inmobiliaria en México que llega a juicio en España más de 10 años después

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

El último estudio de CaixaBank Research sitúa la subida en un 12,5% interanual, con una media de 2.355 euros el metro cuadrado, un máximo histórico impulsado por la escasez de oferta frente a una demanda que no cede

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Enfrentamiento entre los vecinos de la isla poblada más pequeña de España: una asociación intenta frenar su independencia de Alicante

Alrededor de sesenta vecinos presentaron un recurso para proclamarse formalmente como una entidad local menor en abril, pero ahora el resto de habitantes denuncian que esta propuesta viene de personas que “son de fuera de Tabarca”

Enfrentamiento entre los vecinos de la isla poblada más pequeña de España: una asociación intenta frenar su independencia de Alicante

Rania de Jordania desafía el protocolo al no quitarse las gafas de sol en una recepción en Praga: ya lo hizo en el funeral del rey Harald

La consorte del rey Abdalá II se presentó ante el presidente checo con el rostro cubierto, pese a lo que recomiendan las normas de etiqueta

Rania de Jordania desafía el protocolo al no quitarse las gafas de sol en una recepción en Praga: ya lo hizo en el funeral del rey Harald
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Puigdemont considera que Ceuta y Melilla son “ciudades dentro de Marruecos” e invita a sus ciudadanos a decidir su soberanía en un referéndum

El juez Calama lleva tres meses esperando las explicaciones que Zapatero le prometió “en una semana” sobre las joyas de 1,3 millones encontradas en su despacho

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias de ocho menores migrantes por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en un centro de acogida

ECONOMÍA

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: el Atleti huele la sangre y mete el segundo gol

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: el Atleti huele la sangre y mete el segundo gol

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

La RFEF suspende el partido amistoso entre España y México en Ceuta

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”