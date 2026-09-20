España gana en dobles y sella su clasificación a la fase final

Guardar

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- España, con Pedro Martínez y Jauma Munar, selló su clasificación para la fase final de la Copa Davis al ganar a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios por 6-0 y 6-3 y firmar su tercer triunfo en la serie contra Chile.

La victoria del dobles, que duró una hora y 17 minutos, amarró la victoria del conjunto que capitanea David Ferrer que el sábado, con Dani Mérida y Rafa Jódar que ganaron los individuales, encarriló su objetivo.

PUBLICIDAD

España rompió la fortaleza de chile como local. El conjunto de Nicolás Massu llevaba quince años, doce eliminatorias, sin perder como anfitrión una eliminatoria de Copa Davis.

El conjunto español jugará la fase final en Bolonia (Italia) en noviembre. EFE