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España cierra los Europeos de La Línea con 22 medallas: 9 oros, 7 platas y 6 bronces

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Cádiz, 20 sep (EFE).- La selección española cerró este domingo su participación en los Campeonatos de Europa de remo de mar, que han reunido desde el miércoles a unos 1.200 deportistas de 31 países en La Línea de la Concepción (Cádiz), con veintidós medallas en las modalidades de fondo y 'beach sprint', 9 de ellas de oro, 7 platas y 6 bronces.

La última jornada de estos Europeos, que también han englobado el Campeonato de España de Resistencia, deparó ocho nuevas medallas para el equipo español, con cuatro oros, dos platas y dos bronces, que se suman al oro, las tres platas y los cuatro bronces logrados en los dos días previos en fondo, y los cuatro oros y dos platas conquistados en la modalidad olímpica de esprint en la playa.

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Entre los oros conseguidos este domingo por España figuran los del Club Náutico Altea en cuatro femenino veterano; María Ángeles Macián (Real Club de Regatas de Cartagena), en solo femenino; Real Círculo de Labradores, en cuatro masculino veterano; y Real Club Mediterráneo de Málaga, en doble mixto, informó la organización.

En cuatro femenino veterano, el equipo del Club Náutico Altea formado por Emilia Juana Marín, Ana Vanessa Pérez, Sonia Boubeta y Bárbara González, con Vicente Jorro como timonel, se proclamó campeón de Europa sobre 3.000 metros con un tiempo de 15:43.69, por delante de un bote checo y otro finlandés.

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El segundo oro español lo ganó María Ángeles Macián (Real Club de Regatas de Cartagena) en la prueba de solo femenino sobre 6.000 metros con 31:27.23, mientras que el Real Círculo de Labradores de Sevilla, integrado por Gaspar Company, Noé Guzmán, Marcelino García, Laude Óscar y Hugo Díaz, conquistó el título continental en cuatro masculino veterano con un registro de 14:01.09.

Por detrás, en esta misma prueba, la plata y el bronce europeos correspondieron al Club Náutico Altea (14:09.62) y al Torrevieja Rowing Club (14:10.48).

El último oro europeo del día llegó en el doble mixto, en el que Salvi Díaz y Marta de las Heras, del Real Club Mediterráneo de Málaga, se impusieron con un tiempo de 27:38.11, en tanto que sus compañeros de club Marcos Delgado y Marta Paradas acabaron terceros, por detrás de un bote francés, y se colgaron el bronce.

En la penúltima final, el también representante del club malagueño Pablo Hermoso logró la plata europea en solo masculino, prueba en la que el triunfo correspondió al irlandés Ronan Byrne, con 29:37.58.

En el Campeonato de España de remo de mar, el título absoluto por clubes correspondió al Real Club de Regatas de Alicante, que lideró el medallero final con cinco oros, seis platas y seis bronces; seguido del Real Club Mediterráneo, con tres oros y una plata; y del Real Club Náutico de Torrevieja, con dos oros y dos platas. El Club Náutico Altea se adjudicó el Trofeo Iberdrola al mejor equipo femenino. EFE

jsb/cc/ism

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