El Sabadell se clasifica para la fase de grupos de la Liga de Campeones

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Barcelona, 20 sep (EFE).- El Astralpool CN Sabadell se clasificó este domingo para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras imponerse al A-Polo Sport Management georgiano (22-12) en la última jornada de la liguilla clasificatoria.

El conjunto vallesano, que también derrotó al Budvanska Rivijera montenegrino (20-12) en la segunda jornada, terminó segundo del Grupo B, por detrás del Brescia italiano, ante el que cayó en el estreno (15-16) de una fase disputada de viernes a domingo en Tiflis, la capital de Georgia.

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El equipo dirigido desde esta temporada por Albert Español alcanza, así, por cuarta edición consecutiva la fase de grupos de la máxima competición continental, en la que también participará el Zodiac Atlètic Barceloneta, vigente campeón.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará este lunes a las 10:00 CET, para determinar los emparejamientos de una competición que mantiene el mismo formato: los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a la liguilla de cuartos de final, previa a la Final a Cuatro. EFE

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avm/vmc/arh