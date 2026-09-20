El Palmeiras empata con el Grêmio y deja en el aire el liderazgo de la liga brasileña

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São Paulo (España), 20 sep (EFE).- El Palmeiras empató 0-0 con el Grêmio este domingo en la vigésima octava jornada y dejó el liderazgo de la liga brasileña en el aire, a la espera de lo que haga el Flamengo.

Con este resultado, y a diez jornadas del final de la temporada, el club de São Paulo se pone con 57 puntos, los mismos que el Flamengo, que juega esta tarde contra el Bragantino.

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En la primera parte, el Palmeiras, que jugaba como equipo visitante, tuvo casi un 70 % de la posesión del balón y varias oportunidades para adelantarse en el marcador.

Dos disparos de Vítor Roque rebotaron en el travesaño, mientras que el Grêmio optaba por replegarse en su área y aprovechar los contraataques para amenazar el dominio del rival.

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En la segunda mitad, el equipo de São Paulo continuó presionando y se sucedieron las oportunidades de gol, pero la precisión falló o el portero Weverton paró el balón.

En el tiempo añadido, el guardameta del Grêmio, el gran protagonista del empate, paró un último y peligroso disparo de Maurício.

El Flamengo se medirá esta tarde al Bragantino y tendrá la ocasión de ampliar su ventaja en el liderazgo. EFE